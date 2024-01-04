孕婦健康丨36週孕婦食一顆士多啤梨狂吐1000毫升鮮血　1原因險釀一屍兩命

▲ 一名孕婦吃了一顆士多啤梨後，身體出現劇烈不良反應，吐近1000毫升鮮血。(網上圖片)

冬天又是士多啤梨當造季節，內地一名孕婦日前吃了一顆士多啤梨後，身體出現劇烈不良反應，即場吐出一灘鮮血，眼見情況不妥便直奔醫院，怎料就醫期間又再吐近1000毫升鮮血。醫生見狀趕緊剖腹產子，順利挽救母子性命。

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據內地媒體報道，該名化名娜娜的孕婦懷孕36週，一直有孕吐情況，有時還會伴隨一些血絲。早前丈夫買了士多啤梨回來，她吃了一顆後即反胃，立刻衝進廁所嘔吐，並吐出一灘血。

有見及此，夫妻倆決定到醫院求診，怎料就醫期間又狂吐血，醫生驚覺她竟吐近1000毫升鮮血，情況危急，於是立即將孕婦轉到杭州市第一人民醫院急症室，醫生檢查後發現孕婦大量吐血導致胎兒出現胎心不穩，幸好胎兒已接近足月，夫妻倆同意下於是立馬進行剖腹生產手術。

然而胎兒出生後並無呼吸心跳，醫生緊急為胎兒進行插管及胸外壓急救，終順利救回孩子性命。

醫生其後作進一步檢查，發現孕婦吐血的主因並非士多啤梨問題，而是患上「食道賁門黏膜撕裂症候群」，在她的食道下段到賁門發現有2處約長3公分的撕裂口，深達肌肉層且伴隨活動性出血，經醫生迅速用金屬鈦夾以夾閉撕裂口止血，其後再沖洗出血部位，最後確定無活動性出血，隨後被送進加護病房持續治療，母子二人終平安救活。

當地醫生楊建鋒表示，「食道賁門黏膜撕裂症候群」是種劇烈、頻繁的噁心或嘔吐，導致腹內壓力驟然增加，造成食道遠端或賁門處的黏膜或是黏膜下層撕裂，引起上消化道出血。他提醒孕婦，若在懷孕期間發現有吐血、嘔血，或者血色大便，有可能是消化道出血，必須盡快就醫檢查。

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責任編輯︰王明芳