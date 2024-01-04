媒體和資訊素養｜明道小學媒體資訊素養講座 《經濟日報》教學生實戰辨別真假新聞

▲ 《經濟日報》到訪港澳信義會明道小學，教學生實戰辨別真假新聞。

現今學生離不開網上學習，培養學生媒體及資訊素養，學習以理性和負責任的態度處理不同媒體的資訊必不可少。《香港經濟日報》TOPick新聞日前為港澳信義會明道小學舉辦媒體及資訊素養講座，分階段與全校學生分享媒體及資訊素養的重要性，包括教學生「有圖未必是真相」、「事實要fact check」等技巧，提高學生辨別真假新聞的能力。

有圖未必是事實真相

互聯網信息變化萬千，如何區分重要與不重要的信息呢？《香港經濟日報》TOPick新聞舉辦的媒體及資訊素養講座，按高小及低小認知程度分為兩個版本講解，用通俗易明的例子，令學生明白媒體及資訊素養的定義。

低小年班的講座，講者主要以圖片做例子，透過互動的方式講解如何用USER檢查媒體訊息的真偽，低小年級的學生即場化身小偵探，用創意無限的思維即場分析圖片的真假，帶出接觸互聯網資訊時，分享及轉發時要「停一停、想一想」，從小做網絡好公民。

高小年班的講座，講者則結合IT技術及資訊素養平台，即場用ipad上網先閲讀新聞，再選擇可信或不可信，選擇答案後有即場講解。學生的反應非常踴躍，對真假新聞的分析相當獨到，例如其中一張社交網站傳播的日本核廢水後出現巨型生物的圖片，明道小學的學生投過陰影分析、動物沒有影子及不會掙扎等細節，判斷圖片的真假，非常細緻。

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校方：講座有助學生辨別資訊真偽

港澳信義會明道小學范婉君校長表示，講座對學生非常有得益，學生明白到生活在一個資訊時代，有圖不一定有真相，學懂要辨別資訊的真偽，在日常生活要多加留意資訊提供者所提供的訊息，不要胡亂轉載互聯網上不確定的訊息。

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