東張西望丨網紅劉馬車涉非禮被捕　受害人父親：唔可以縱容呢啲變態佬【有片】

▲ 被非禮的女童向《東張西望》講述事發經過。

警方2023年12月至今年1月分別接獲5名年齡介乎13至16歲的女童報案，指分別在天水圍及屯門區懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。

警方在2024年1月2日拘捕27賀歲網紅劉馬車，其涉嫌非禮5名年齡介乎13至16歲的女童。

昨晚（1月3日）的《東張西望》也有報道事件，提到早前曾有女觀眾向《東張》指一連兩日與友人均遇上色魔，並懷疑對方扮弄跌東西後趁機非禮。

節目播出受害女童提供色魔逃離現場的片段，片中的男子跟劉馬車的身形、平日的打扮相似。

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受害女童：一定會有陰影

在頌富商場內被非禮的女童向《東張》講述事發經過︰「我喺書局，跟住之後佢扮跌嘢就摸落我隻腳度，之後走咗，但我太驚就呆咗喺度。一開始諗佢會唔會係唔小心，但應該唔係。我諗住佢唔係話真係慣犯，點知就畀人爆咗出嚟，一定會有陰影。」

女童指當時被摸膝蓋對下位置，女童的家長對此大為生氣，並著她遇同類事件要大叫。

▲ 受害女童接受《東張西望》主持魏柏豪訪問。（影片截圖）

受害女童父親：唔可以縱容呢啲變態佬

化名陳先生的聽眾致電至《東張》，表示女兒在11月尾在商場內一間店舖內看商品，突然感到小腿被摸，轉身就看到身邊有一名男人踎低、假裝跌了東西。

他稱從女兒口中得知事件後，就到商場追查疑犯蹤影，希望可以將他繩之於法。

他指當女兒早前看過《東張西望》的報道之後，就發現疑犯，「我個女好咬定呢個人就係嗰個人，睇完之後，佢成個身震晒同我講話好緊張，連腳都震。」

他續說：「原來呢個係真係非禮，唔係一單半單，唔係誤會，本來我哋當日要去主題公園，之後我哋都唔去，去報警，唔可以縱容呢啲變態佬，好彩都拉到個疑犯，呼籲有更多受害者要企出嚟指證呢個人，如果你唔去企出嚟，只會繼續縱容佢，希望法律可以制裁佢啦！」

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