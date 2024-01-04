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團年盆菜｜傳統圍村摩登口味盆菜賀龍年　矜貴鮑魚龍蝦+素菜+麻辣湯底

休閒消費 10:52 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

富豪酒店：原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜（6位用） 包括原隻三頭湯鮑魚、上湯焗龍蝦、花膠、蠔豉等，齒頰留香，原價$1,988，優惠價$1,688。

2024甲辰龍年新氣象，是疫後復常首個自由奔放的農曆新年，不但可以四出旅遊，更可與親朋互相恭賀歡聚，要玩得開心、吃得盡興，訂個新界圍村傳統盆菜，一家圍爐享用，包羅萬有，省時方便夠氣氛。事實上，除了傳統盆菜外，現時不少食店也推出新式盆菜，更備有素菜盆菜選擇，滿足不同食客的口味。

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1.富豪酒店︰矜貴三頭鮑

富豪酒店的廚師團隊，嚴選多種矜貴食材，推出3款經典盆菜，包括鮑羅萬有盆菜、原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜及原隻花膠鮑魚盆菜，鮑魚經過6小時燉煮，再用秘製湯汁燜煮4小時，肉質鮮甜純厚。配上花膠、海參及龍蝦等，珍饈百味滿瀉，盆滿缽滿，是節慶盛宴不二之選。

想嘗試不同口味的食客可選擇素盆菜上珍菌原隻素鮑齋盆菜，取材珍貴且滋補的雲南天然菌類，包括羊肚菌、榆耳菌及黃耳菌，含有高蛋白、纖維和膠原。配上原隻素鮑魚做重點，以新方式繼續「大魚大肉」過新年。

電話︰2837 1748

2.唐宮小聚︰摩登聚寶盆

新派摩登粵菜館唐宮小聚的「 聚嘆 ‧ 聚寶盆」，因應不同規模家庭的需要，分2人用及6人用兩款選擇，前者溫馨小巧，適合家庭人數較小的食客， 且不怕造成浪費；後者分量十足，適合多人家庭享用。

兩款盆菜的用料絕不馬虎，選用多款高貴食材，包括鮑魚、花膠、大蝦、燻魚、鹹雞、瑤柱、冬菇、台灣貢丸，也有蓮藕及蘿蔔、娃娃菜、貓耳朵雲耳等蔬菜作基底，盡吸醬汁精華，愈吃愈滋味。供應日期︰即日至2月29日。

電話︰3568 9666

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3.KIN x 兩姊妹涼皮︰雙辣盆菜

首個可持續餐飲品牌KIN，今年首度聯乘2023年香港米芝蓮必比登推介川味小食人氣品牌——兩姊妹涼皮有限公司，炮製出非一般的口味︰雙辣慶節鮑魚盆菜，材料包括︰鮑魚、金蠔、北海道帶子、泰國虎蝦、金蠔、無激素或放養肉材等。

一般傳統盆菜向以南乳醬或柱侯醬為主，兩姊妹為向大家提供另類驚喜，更獨家為KIN調配的秘製麻醬湯底，讓Q彈涼皮、肉材及蔬菜等等吸滿麻香濃郁的湯汁；加上附送以二荊條、印度椒及燈籠椒自家調配製成的靈魂辣椒油，客人可以自行選擇辣椒油的分量，惹火刺激滋味隨意創配，夥親朋共享火辣辣慶節。 

傳統有云「打麻雀發個新年財」，而「雙辣」在麻雀中的意思是指「贏翻倍」，盆菜取名雙辣，除了代表味道辛辣之外，更有口福、財富兼享的寓意。

電話︰6792 1935

4.紫粵軒：傳統圍村風味

九龍東皇冠假日酒店的紫粵軒，推出鮑魚聚寶盆菜，選用原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅炆花菇等；貴妃雞及蠔皇鴨掌均為自家出品；手打鯪魚球為工夫之作，每日新鮮炮製。

以傳統手法烹調，配上令人垂涎的秘製南乳鮑汁，將濃郁的食材層層堆砌，入口飽滿豐盈，盆菜最下層的蔬菜包括髮菜、蓮藕、白蘿蔔、豬皮、豬脷、枝竹，盡收食材及醬汁精華，令滋味推上高峰。

電話︰3983 0628

紫粵軒：鮑魚聚寶盆菜（2位用/$638起）

5.鴻福堂：清新素食之選

今個新年，鴻福堂推出兩款香港製造盆菜，包括︰圍村豐味盆菜及至尊素食盆菜。前者的升級版本，加入矜貴食材，嚴選極品鮑魚、爽滑大蝦，配以肥瘦適中、肉質腍滑的五花腩、嫩滑白切雞、彈滑魚蛋、清甜的蘿蔔、香酥芋頭、醬汁豬等，簡單加上秘製醬汁翻熱，就可享受傳統圍村盆菜風味。

後者則以特別炮製的素鮑魚、素蝦、素帶子、馬蹄丸、牛蒡丸、素黃金卷、黃金福袋，加入百靈菇、蓮藕、娃娃菜、雲耳、蘿蔔、芋頭、花菇、豆卜、枝竹等多款蔬菜解膩，健康又豐盛。

電話︰2920 2206

編輯：葉翠華

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