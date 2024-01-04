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兒童健康丨男童吃1食物後5000條寄生蟲入侵全身　專家籲5類食物不宜生吃：蔬菜都高危

兒童健康 11:50 2024/01/04

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男童吃1食物後，5000條寄生蟲入侵全身，專家籲5類食物不宜生吃。

生吃食物暗藏健康風險，內地一名男童突然患上怪病，連走路都出現困難，求醫後竟發現體內長有5000條寄生蟲，更入侵多個器官。經醫生了解後，發現與男童進食1種食物有關。

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根據內媒報道，湖南一名6歲男童早前出現頭痛的症狀，後來連走路也變得困難，父母帶其到醫院求診，經X光檢查後發現，他體內長滿5000多條寄生蟲，部分更入侵多個器官，腦部、胸腔和腹腔都出現明顯空洞。

醫生指，男童體內的寄生蟲名為肺吸蟲，一旦進入人體便會四處遊走，甚至侵蝕身體組織。經醫生進一步問診後，得知男童曾進食生螃蟹，相信因而感染肺吸蟲。

有報道指出，內地每年都有不少人因進食生魚、生蝦、生螃蟹等海鮮，導致感染寄生蟲入院。專家列出5種不宜生吃的食物，並提醒進食前必須徹底洗淨煮熟。

1.肉類

進食生或未完全煮熟的蝦、蟹、淡水魚、海魚、田螺等，容易感染各種寄生蟲。

2.蔬菜

水生蔬菜如茭白筍、水芹菜、水芹菜、蓮藕、馬蹄等，可能會帶有一種名為「薑片蟲」的寄生蟲，感染嚴重會引起腹痛、腹瀉、臉部和身體水腫、吸收障礙、營養不良等問題，兒童感染後可能會導致發育不良、嚴重恐導致衰竭、虛脫而亡。

3.醉蟹、醉蝦

醉蝦和醉蟹即生吃蝦蟹，這些海鮮寄生著大量肺吸蟲，進食後更可能會引起腹瀉、腹痛、低燒、食慾減退等症狀，一旦轉移到肺部，會進一步侵害腦部和其他器官，甚至在體內繁殖，嚴重可引發腦疝並導致死亡。

4.魚生、刺身

異尖線蟲是一種寄生於海洋動物身上的寄生蟲，進食被異尖線蟲感染的三文魚、金槍魚後，或會引起腹痛以及嚴重的過敏反應，甚至穿破腸壁形成膿腫。

另外，進食淡水魚的魚生，可能會感染肝吸蟲病，引起膽管炎、膽結石、肝硬化，甚至有機會演變為肝癌。

5.螺肉

田螺容易感染寄生蟲，一旦進入人體，會在各個器官間遊走，侵襲中樞神經、肺部、眼部等，造成腦膜炎、視力損傷，甚至失明。

另外，不建議進食福壽螺，因一隻福壽螺內可寄生多達6000條寄生蟲，即使經過烹煮，也難以徹底殺滅寄生蟲。

報道提到，食物應徹底煮熟進食，日常亦應避免飲用生水，家中的砧板抹布最好分開使用，生肉、熟肉幺分開處理，以免病從口入。

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責任編輯：王明芳

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