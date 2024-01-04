喧賓奪主 | 姊當伴娘穿裸紗搶風頭 新娘妹妹嬲爆︰還連換4套禮服戴皇冠

婚禮是每個女孩最憧憬的一天，新娘當然想打扮得絕美，成為全場焦點，但若錯邀過份搶鏡的伴娘，難免搞到一肚氣。近日台灣有女網民在社交平台發文，指她婚禮當日找來姊姊當她的伴娘，但姊姊不懂人情世故，竟然揀了一件低胸婚紗作禮服，而且還是裸紗，近看還隱約看得見內褲，更連換了4次禮服及戴皇冠，擺明搶風頭，令作為新娘的她甚為氣結，寫道︰

這是我的婚禮！我才是新娘。

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心痛老公荷包出血

新娘在論壇《Dcard》發文，表示她結婚前找姊姊當伴娘，「因為我姊是個愛漂亮愛拍照的人類，所以幫她額外找了新秘(新娘跟妝)，也幫她在婚紗店訂了伴娘服。」新娘指選伴娘服那天她因確診留家休息，姊姊在婚紗店發脾氣，指伴娘服太醜，結果店員幫她選了一件低胸又魚尾的拖尾婚紗，新娘知道後大感不滿，因為款式太性感。

重點是還是裸紗！裸紗！裸紗，稍微靠近一點看就看得到內褲的那種。

▲ 姊姊於妹妹婚禮中當伴娘穿裸紗搶風頭，還連換4套禮服戴皇冠，令妹妹十分崩潰。(示意圖)

由於新娘不在場，店員不斷游說姊姊可以多揀幾套，姊姊卻老實不客氣揀了4套禮服，但因為費用全是新郎支付的，當新娘知道老公荷包大出血時，十分氣憤，「現在的店員為了業績真的什麼事都做得出來！什麼事都講的出口！」，而新娘亦氣姊姊，但姊姊卻將責任推給店員，指是「店員說的」。婚禮當日，姊姊真的當正自己是主角，一口氣換了4套禮服，還戴上皇冠，令新娘十分無奈︰「這是我的婚禮！我才是新娘！」

忠告自訂伴娘服裝

新娘為此不快經歷，提醒大家︰「請大家結婚前請把伴娘的服裝樣式給訂好，『不要把決定權給伴娘還有禮服店員』，因為後果沒人可以想像，我其實還有其他的伴娘，其他人都很識相。」

貼文引來網友熱議，大罵姊姊過份︰「妳能忍也是很厲害，我的話直接跟她說不需要那麼多伴娘了」、「你還真的陪她玩，如果我老婆的姊姊在那邊歡顛衣服，我一定把她趕出去」，但有人覺得新娘不懂拒絕也有責任︰「妳跟妳姊都超有問題」。

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責任編輯：王明芳