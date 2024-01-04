奸角專業戶丨楊茜堯眼神凌厲為難女店員？　 拍港版《黑暗榮耀》惡女上身網民嗌驚

▲ 楊茜堯於內地拍劇被網民捕獲。

楊茜堯（原名楊怡）跟羅子溢（原名羅仲謙）婚後育有一對兒女，為了家庭楊茜堯放棄拍劇主力湊仔。

去年12月，楊茜堯回巢TVB演出劇集《黑色月光》，近日該劇正於廣場拍攝外景，有內地網民野生捕獲楊茜堯，更將照片上載小紅書。

從照片所見，一身休閒打扮的楊茜堯拿著包包行逛時裝店，只見她「眼厲厲」兼木無表情望著店員，反之女店員就對她恭恭敬敬，惡女上身的楊茜堯跟平日的慈母樣大相徑庭。

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惡女上身網民喊驚

難怪有人留言說：「感覺下一秒佢就要冚個店員一巴掌啦」、「上去對戲，有些人表面是竹子，實際還是（然後把臉伸過去處)」、「 打你就打你」

《黑色月光》被指為港版《黑暗榮耀》，楊茜堯夥拍另一女主角林夏薇大鬥演技，於《黑暗榮耀》裡宋慧喬所演的女主角於中學時代受盡欺凌，長大後決心找回欺壓她的同學復仇。

▲ 楊茜堯夫婦婚後兩年抱兩。（取自instagram）

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楊茜堯成魔之路

楊茜堯可說為奸角專業戶，2009年播映的《宮心計》為她首次挑戰奸角的劇集，她所演的姚金鈴不斷害人，其後更當上妃子，跟好姊妹劉三好反見變仇人，其角色變化極具層次。

及至2012年的《名媛望族》，楊茜堯由著名戲團刀馬旦一躍成為名流鍾卓萬的四姨太，雖然稱不上奸詐，但個性倔強。

至於去年播映的劇集《家族榮耀》裡，楊茜堯所演的甄芯為求名利地位，逐漸黑化成為終極反派。

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