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玩味設計｜視覺藝術家將食物轉化為服飾　蔬菜手袋超像真、糖果頸鏈夠Sweet

休閒消費 12:45 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

設計時尚有趣！

加拿大視覺藝術家Gab Bois擅長賦予死物生命力，尤其喜歡將食物以顛覆常理的方式轉化為服飾，包括爆谷外衣、蕉皮拖鞋、蝦仁頸鏈、糖果頸鏈、香菇手袋等等，而最近期的蔬菜手袋同樣引起熱議，再次創作出時尚卻怪誕的美學。

Gab Bois的靈感源自日常，由電子用品到不同食材，都是她的創作來源！

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蔬菜手袋

這款蔬菜手袋是Gab Bois首個品牌 Canapés的作品之一，Gab Bois指出Canapés是她過去兩年探索的一個個人項目，專注於可食用題材，是一系列收藏品，季節性的掉落。

蔬菜手袋像真度極高，近期推出後，隨即引起熱議！而且價錢非常親民，只需要港幣$1,991就可以擁有，網民熱烈表示這款手袋是今季必備配件！

爆谷外衣

爆谷外衣看來香脆可口，而且立體感十足，而另一款外衣設計則是一邊是爆谷，一邊是毛毛，想不到兩者配合得天衣無縫，如果穿上它們看電影，是否很適合呢？

蕉皮拖鞋

這款夏日涼鞋鞋底是一般的草藤，但鞋面是香蕉皮，完美還原蕉皮的狀態，將它們穿上腳，就不怕踩蕉皮了。

蝦仁頸鏈

這是一條被網民指肚餓時不能配戴的頸鏈，一隻隻煮至鮮橙色的新鮮蝦仁，一隻接一隻地扣成鎖鏈狀，形成一條蝦仁頸鏈，看來美味可口。

糖果頸鏈、手袋

在節日時經常會吃到的手杖糖果，今次幻化成頸鏈和手袋的手挽、背帶，甜蜜程度爆燈，使用起來會成為真正的甜姐兒。

香菇手袋

卡其色的布袋上，綴以立體真實的香菇，搞怪卻實用，難怪網民紛紛留言指這才是高端時尚，還追問這個包要多少錢呢。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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