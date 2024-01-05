食用安全｜女子買外賣壽司　關燈驚見蝦肉呈螢光藍　專家拆解3大原因警告勿食

▲ 女子買外賣壽司，關燈驚見蝦肉呈螢光藍，專家拆解3大原因警告勿食。

不少港人愛食壽司，但要小心當中暗藏食安問題。内地一名女子近日在超市購買了一盒壽司，未料隔天從雪櫃拿出來準備食用時，竟發現壽司上的蝦肉在昏暗的室内發出「藍色螢光」，嚇得她立刻將壽司丟棄。對此，有專家早前指出，「螢光蝦」的形成大致有3個原因，當中包括有機會受到發光細菌感染。

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綜合内媒報道，山東濟南一名丁姓女子1月1日在一間商場購買了一盒壽司，因為沒吃完便放入雪櫃儲存。第二天，當她拿出這盒壽司準備食用時，無意中關燈，竟發現壽司上的蝦肉發出藍色的螢光。

由於涉事店舖菜單上並未明確蝦的品種，亦無任何相關的警示或提示，出於擔心食品安全，丁女士立即將壽司丟棄，並向市場監督管理局反映了相關情況。有專家建議，食物發光的可能性有很多，如遇到類似情況，可以交付給相關部門進行檢測，切勿食用。

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專家講解3大螢光蝦成因

據了解，泰國早前亦曾經發生類似事件，涉事壽司亦同為蝦壽司，一對母子發現購買的蝦壽司在黑暗中竟發出藍色螢光。對此，泰國朱拉隆功大學科學系生物學講師乍薩達博士當時就估計，「螢光蝦」的形成大致有3個原因原因：

有機會受到發光細菌感染所致，如假單胞菌、熒光假單胞菌、費氏弧菌、磷弧菌等。

被捕獲前，可能進食了浮游動物或浮游藻類。

壽司店家製作時，可能添加了化學物質，例如含有以磷的食品添加劑。

惟乍薩達博士指以上只屬個人猜測，導致螢光蝦出現主因仍有待調查，又建議如遇問題應避免食用。

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