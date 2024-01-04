【六合彩】9,600萬元頭獎周六攪珠　馬會公布最新售票安排

▲ 六合彩$9,600萬元頭獎，周六攪珠。（資料圖片）

六合彩巨額多寶在前，馬會今（4日）表示，對上五期，包括新年金多寶，未有幸運兒中頭獎。有逾8,200萬元多寶，累積撥入至周六（6日）攪珠。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達9,600萬元。

攪珠將於周六晚上9時30分舉行，無綫85台全程直播。獎券於各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。

六合彩幸運攻略

去年12月19日攪珠的$8,300萬金多寶，頭獎1.5注中，馬會表示，兩位幸運兒均非用電話或app投注，而是直接行入投注站買飛。

其中半注幸運兒，於投注站自選5膽拖6個號碼獎券，石峽尾偉智街投注站購買彩票。

自選5膽拖6腳，就是以半注$5方式買6注，投注$30，就捧走逾3,000萬元，賠率換算達100萬倍。

荃灣沙咀道買$10電腦飛

當日贏全注的頭獎幸運兒，投注6個號碼運財獎券，10元一注，荃灣沙咀道投注站賣出，將攬走6,175萬元彩金。

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記者：吳卓峰