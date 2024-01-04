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萬千星輝頒獎典禮2023丨阮浩棕入行10年首獲獎項提名　 有望與緋聞女友何沛珈齊奪「飛躍」

娛樂 13:36 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

阮浩棕是今屆《萬千星輝頒獎典禮》「男飛躍」的大熱！

《萬千星輝頒獎典禮2023》於1月14日舉行，各獎項當中都有大熱人選，獲三項提名的「星三代」阮浩棕，在「飛躍進步男藝員」一獎中成功打入十強，其緋聞女友何沛珈則為「飛躍進步女藝員」的熱門，未知二人最終能否一同奪獎呢？

萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？

阮浩棕入行10年首獲獎項提名

在2023年播出的TVB劇集中，阮浩棕在《隱形戰隊》、《隱門》、《靈戲逼人》中均有不錯的發揮，故在劇集播出時也被觀眾看好其大有機會奪「男飛躍」，阮浩棕早前在社交網提到自己入行10年首獲《萬千星輝頒獎典禮》提名：

2013年經第廿七期藝員訓練班入行，十年過後，終於首獲頒獎禮提名。

2023年是豐收的一年，能夠連續有《隱形戰隊》、《隱門》以及《靈戲逼人》三套劇集播出，先後有三個不同的角色呈現給觀眾。

三個角色，三種性格，三款演繹方式。《隱形戰隊》的鏗少，是一個殺人狂，一個徹底瘋掉的魔頭。《隱門》的張逸風，是一個擇善固執的乖細佬，一個面對賊王老豆仍不肯低頭，貫徹始終的單純男生。《靈戲逼人》的方浩東，是一個衝動的年青人，一個滿腔熱誠追尋粵劇夢的武生，一個不成熟而不自知的男孩，一個不懂得表達愛的鋼鐵直男。

假如你喜歡我演繹的角色，或喜歡我呈現的三個不同的「我」，請你投 飛躍進步男藝員 26號 ，給予我支持及鼓勵。

假如你曾看《隱門》被張心月張逸風的姐弟情、被張逸風力拒葉嘯天的勇氣、被張逸風鄧希宜虐心的愛情感動過，請你投 最佳男配角 17號，給予我一份認同。

至於 最佳男主角 ，我的號碼是 14號，但我不敢奢求。假如你喜歡《靈戲逼人》，那請你投票支持13號的丁一駿 @owencheung

不管你是否投票支持我，亦請勇躍投票，因為你的支持，是我們努力創作的最大動力。

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「星三代」放棄做金融才俊

阮浩棕為「星三代」，其嫲嫲正是「上等人」梁舜燕。現年32歲的阮浩棕出身於演藝世家，除嫲嫲為演員外，父親阮惠源及二叔阮惠熊分別為前亞洲電視監製與麗的電視演員，姑母阮曼莉也是演員，可說是出身演藝世家。

畢業於名校喇沙書院的他，之後入讀香港科技大學，本來打算畢業後投身銀行界，但在學期間修讀「音樂與戲劇」課程，由此發現對這方面有興趣，才決定向演藝業發展。

大學畢業後，阮浩棕投考第27期無綫電視藝員訓練班，在2014年畢業後成為TVB藝人，起初被分派主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，另外於劇集演店小二和記者等閒角。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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