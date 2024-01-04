不正常愛情研究所丨陳國麟憑一招追到「沙律」張沛樂　自揭與不同地區女士拍拖【多圖】　

▲ 陳國麟自揭如何追到女神「沙律」張沛樂。

宅男女神「沙律」張沛樂（Charlotte）與拍拖1年的ERROR成員保錡分手後，在2023年10月被爆與現年38歲的無綫J2ers陳國麟（Doniven）拍拖。

「沙律」張沛樂與與陳國麟愛得火熱，在12月23日平安夜前，二人在個人社交平上載溫馨合照，彼此宣示主權放閃。相中二人戴上聖誕帽，在聖誕樹旁擁抱，甜蜜到爆，張沛樂寫道：「Merry Christmas！祝全人類都每天都開心！充滿愛玩得開心啲！」甜蜜到爆，令不少宅男羨慕又妒忌。

性感女神丨沙律張沛樂戀上無綫J2ers 新歡陳國麟做節目騷親嘴照放閃【多圖】

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眼帶桃花人緣佳

而Doniven與黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、金永衡（Kim）、麥惠琪（Susuca）任主持的J2節目《不正常愛情研究所》，在今晚（1月4日）播出一集所研究的題目為「天生桃花相」。

今集《不正常愛情研究所》「有故事的人」是算命師傅Sunny，他會為各主持睇面相兼贈兩句，他即讚Doniven面相很好，屬「天相入命」非常識做人，古時是宰相命。不過他眉及眼帶桃花人緣極佳，更笑言具備渣男條件。

▲ Doniven被批有渣男的眼及眉。

與沙律外遊拍拖

Doniven接受訪問時強烈否認，笑說︰「我當然唔係渣男啦。」被問到與女神沙律拍拖，他透露二人是出席朋友聚會時認識，因大家擁有相同價值觀，根據吸引力法則而互相吸引。此外，Doniven透露，已拍拖8個月，亦一起到過外地旅行。

陳國麟未入行前任職機艙服員已13年，在2020年參加TVB的《衝上雲霄大選》後加入TVB，並成為J2ers，主力在J2主持節目。

而他戀愛「戰績」彪炳，曾於《不正常愛情研究所》自爆先後與日本、泰國、韓國、香港和台灣女孩子拍過拖，還笑言對象主要是亞洲女孩，只因歐美女仔嫌自己瘦及不夠高大。

▲ Susuca桃花極旺，有三粒桃花癦。

消失的老婆

節目中，Sunny亦讚Susuca的時辰八字最有富貴命，很大機會成為闊太，但同時算到她在夫妻宮會有一劫，Sunny建議︰「如果你28歲前結婚，容易有第二次婚姻，所以提議先同居，後結婚。你面相有三粒桃花癦，好旺桃花，而另一半好肯為你做事。」Susuca顯得非常得戚。

之後，Sunny講到一單「老婆消失」的求助事件，情節跟近日TVB熱播的《妳不是她》情節竟然雷同。話說Sunny有位男客人表示太太旅行時忽然「消失」，Sunny說︰「呢位丈夫返到香港之後聲稱太太靈魂去咗另一個身體，覺得太太很陌生……」在場主持即時起哄，笑言是丈夫偷食或者離婚的新招。

Sunny認為跟鬼怪無關，接住從命盤中得知男當事人可能有病，因而估計對方是得了面盲症，所以認不到太太，聽落都離奇古怪。

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