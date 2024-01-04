  • 19°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不正常愛情研究所丨陳國麟憑一招追到「沙律」張沛樂　自揭與不同地區女士拍拖【多圖】　

娛樂 13:18 2024/01/04

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

陳國麟自揭如何追到女神「沙律」張沛樂。

宅男女神「沙律」張沛樂（Charlotte）與拍拖1年的ERROR成員保錡分手後，在2023年10月被爆與現年38歲的無綫J2ers陳國麟（Doniven）拍拖。

「沙律」張沛樂與與陳國麟愛得火熱，在12月23日平安夜前，二人在個人社交平上載溫馨合照，彼此宣示主權放閃。相中二人戴上聖誕帽，在聖誕樹旁擁抱，甜蜜到爆，張沛樂寫道：「Merry Christmas！祝全人類都每天都開心！充滿愛玩得開心啲！」甜蜜到爆，令不少宅男羨慕又妒忌。

性感女神丨沙律張沛樂戀上無綫J2ers　新歡陳國麟做節目騷親嘴照放閃【多圖】

點擊圖片放大
+5
+4

眼帶桃花人緣佳

而Doniven與黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、金永衡（Kim）、麥惠琪（Susuca）任主持的J2節目《不正常愛情研究所》，在今晚（1月4日）播出一集所研究的題目為「天生桃花相」。

今集《不正常愛情研究所》「有故事的人」是算命師傅Sunny，他會為各主持睇面相兼贈兩句，他即讚Doniven面相很好，屬「天相入命」非常識做人，古時是宰相命。不過他眉及眼帶桃花人緣極佳，更笑言具備渣男條件。

Doniven被批有渣男的眼及眉。

與沙律外遊拍拖

Doniven接受訪問時強烈否認，笑說︰「我當然唔係渣男啦。」被問到與女神沙律拍拖，他透露二人是出席朋友聚會時認識，因大家擁有相同價值觀，根據吸引力法則而互相吸引。此外，Doniven透露，已拍拖8個月，亦一起到過外地旅行。

陳國麟未入行前任職機艙服員已13年，在2020年參加TVB的《衝上雲霄大選》後加入TVB，並成為J2ers，主力在J2主持節目。

而他戀愛「戰績」彪炳，曾於《不正常愛情研究所》自爆先後與日本、泰國、韓國、香港和台灣女孩子拍過拖，還笑言對象主要是亞洲女孩，只因歐美女仔嫌自己瘦及不夠高大。

Susuca桃花極旺，有三粒桃花癦。

消失的老婆

節目中，Sunny亦讚Susuca的時辰八字最有富貴命，很大機會成為闊太，但同時算到她在夫妻宮會有一劫，Sunny建議︰「如果你28歲前結婚，容易有第二次婚姻，所以提議先同居，後結婚。你面相有三粒桃花癦，好旺桃花，而另一半好肯為你做事。」Susuca顯得非常得戚。

之後，Sunny講到一單「老婆消失」的求助事件，情節跟近日TVB熱播的《妳不是她》情節竟然雷同。話說Sunny有位男客人表示太太旅行時忽然「消失」，Sunny說︰「呢位丈夫返到香港之後聲稱太太靈魂去咗另一個身體，覺得太太很陌生……」在場主持即時起哄，笑言是丈夫偷食或者離婚的新招。

Sunny認為跟鬼怪無關，接住從命盤中得知男當事人可能有病，因而估計對方是得了面盲症，所以認不到太太，聽落都離奇古怪。

點擊圖片放大
+18
+17

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

TOPick柴犬追星
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

性感女神丨沙律張沛樂戀上無綫J2ers　新歡陳國麟做節目騷親嘴照放閃【多圖】
14:22 2023/11/14
性感女神丨沙律張沛樂戀上無綫J2ers　新歡陳國麟做節目騷親嘴照放閃【多圖】
香港小姐丨郭珮文再派福利圖　罕有露甜美笑容夠煞食
12:35 2023/12/15
香港小姐丨郭珮文再派福利圖　罕有露甜美笑容夠煞食
肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣化身最強Double May勁搶鏡　自爆「升Cup」秘訣唔簡單
13:43 2023/12/28
肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣化身最強Double May勁搶鏡　自爆「升Cup」秘訣唔簡單
東張女神丨梁菁琳穿婚紗盡騷本錢　Katerina棄做獸醫入行追夢【多圖】
17:15 2023/12/29
東張女神丨梁菁琳穿婚紗盡騷本錢　Katerina棄做獸醫入行追夢【多圖】
靚媽人妻丨陳自瑤新年騷玉背派福利　Yoyo：願所有美好如期而至【多圖】
18:33 2024/01/02
靚媽人妻丨陳自瑤新年騷玉背派福利　Yoyo：願所有美好如期而至【多圖】

你可能感興趣

性感女神丨沙律張沛樂戀上無綫J2ers　新歡陳國麟做節目騷親嘴照放閃【多圖】
14:22 2023/11/14
性感女神丨沙律張沛樂戀上無綫J2ers　新歡陳國麟做節目騷親嘴照放閃【多圖】
香港小姐丨郭珮文再派福利圖　罕有露甜美笑容夠煞食
12:35 2023/12/15
香港小姐丨郭珮文再派福利圖　罕有露甜美笑容夠煞食
肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣化身最強Double May勁搶鏡　自爆「升Cup」秘訣唔簡單
13:43 2023/12/28
肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣化身最強Double May勁搶鏡　自爆「升Cup」秘訣唔簡單
陳國麟 張沛樂 演員 娛樂人物職業 電視劇 綜藝節目 胡敏芝 TVB 妳不是她 愛情

最高瀏覽

深圳好去處丨深圳新商場前海壹方匯開幕　設花海巨型屏幕打卡位+免費巴士直達
深圳好去處丨深圳新商場前海壹方匯開幕　設花海巨型屏幕打卡位+免費巴士直達