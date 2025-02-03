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流感併發症︱兒科醫生警告「4症狀中1樣」　或併發肺炎嚴重要入ICU

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

台灣一名兒童急診科醫生提醒家長，要留意孩子出現4種症狀時，可能不是普通感冒，而有機會是併發肺炎。

台灣女星大S徐熙媛在日本旅遊期間患上流感並併發肺炎逝世，終年48歲。踏入流感高峰期，大人小朋友都要小心呼吸道感染徵狀，慎防惡化成更嚴重的併發症。近日一名台灣兒童急診科醫生在社交平台上發文，提醒家長留意，孩子出現4種症狀可能不是普通感冒，而有機會是併發肺炎，勿掉以輕心。

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流感併發症︱出現4種症狀恐併發肺炎

據Facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」，台灣中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任醫生謝宗學分享，隨著寒流開始，氣溫驟降初期，兒童急症病人通常隨之減少，然而持續約一周的低溫日子後，喜愛乾冷環境的病毒大肆活躍，病童人數亦隨之急速上升，特別是呼吸道症狀。

謝宗學表示，部分感冒的孩子出現併發症，或會演變成嚴重病情，甚至成為需要入住深切治療病房的肺炎病例。謝宗學分享，一些蛛絲馬跡可能暗示孩子不是普通感冒，或是併發肺炎的可能：

  • 1. 沒有發燒時呼吸急促、費力、或困難；
  • 2. 有咳嗽症狀，但發燒超過5天沒有改善，仍持續高燒；
  • 3. 診斷是流感，服用克流感超過72小時（超過6劑），發燒模式沒有任何改善；
  • 4. 反覆高燒期間，孩子使用退燒藥降溫後，食慾、活力沒有明顯改善。

流感併發症︱4項症狀中一項應求醫

謝宗學續指，若原診為普通感冒或流感的孩子，只要出現上述4項症狀中的其中一項，就建議向兒科醫生求診，評估是否出現肺炎或其他併發症。謝宗學並提醒，肺炎不是只會出現在學齡前幼童身上，讀小學以上的孩子仍然有可能出現嚴重肺炎，因此家長不要覺得孩子長大，就有所輕忽。

流感懶人包｜症狀、傳播途徑、預防方法

根據衞生署衞生防護中心資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在本港，流感一般於一至三／四月和七、八月較為流行。

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