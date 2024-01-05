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【垃圾徵費】環保署：會到黑點埋伏　區議員：收費詳情連我都唔知

政治 18:33 2024/01/05

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灣仔區議會首次會議。（趙居逸攝）

灣仔區議會今日下午召開首次會議，會議由灣仔民政專員、區議會主席張雁伶主持。多位區議員質疑，4月1日實施的垃圾徵費，在執行、執法上有困難。環保署高級環境保護主任程健宏表示，會到違規情況嚴重的黑點執法，包括上樓埋伏。

會上，委任區議員劉珮珊關注計劃如何執行，如果市民不跟隨應怎麼執法，究竟是大廈法團舉報，還是大廈管理公司舉報？劉續指，早前到街上詢問街坊，一小時內問了三、四十人，都不清楚收費詳情，「老實講連我自己都唔知。」希望當局加強宣傳。

直選區議員李碧儀認為，環保署把責任推給物管公司或者業主立案法團，做法不公道，「他們有什麼能力可以幫你監管？」關注環保署會否主動巡查。

程健宏表示，物管公司或者是法團，可打電話向環保署報告違規情況，環保署收集情報，特別是在適應期過後，會到違規情況嚴重的黑點執法，包括上樓埋伏，強調需要做好宣傳教育。

會上亦多人關注三無大廈的執行問題，程健宏指出，會有承辦商到三無大廈派垃圾袋，3月開始第一次派，如果無人應門，該戶可以掃承辦商留下的二維碼，電話預約上門派袋。

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記者：趙居逸

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