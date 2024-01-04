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百分百感覺2024丨綵排導致韌帶和半月板撕裂　顏卓靈覆診難忍痛楚喊到眼腫

娛樂 12:53 2024/01/04

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顏卓靈暫時以輪椅代步！

舞台劇《百分百感覺2024》本月中公映，有份參演的顏卓靈要應付不少勁歌熱舞，還有揹著男演員上樓梯的場口，早前綵排時，顏卓靈不小心受傷，導致左腳韌帶和半月板撕裂。

喊到呢！（取自instagram）

【七年之癢】顏卓靈與白只7年情斷　Cherry昔日曾為愛郎反駁網民

覆診時難忍痛楚

日前度過30歲生日的顏卓靈於IG分享慶生照片，受傷的她要坐在輪椅上。

當中她寫道「你問我就肯定冇諗過會咁樣踏入2024啦，十字韌帶和半月板撕裂教會我一件事：『要很努力 才看起來毫不費力』，這個道理不是不秉持，但更重要的是示弱的能力。OK！其實我只是個熱愛演戲的弱質女流，冇咩事，我去休息先啦。各位新年快樂！身體健康！明年見！」

昨日（1月3日）她上載往診所覆診的相片，看到顏卓靈喊至雙眼紅腫，痛苦的表情真是我見猶憐，現在她要坐輪椅和撐拐杖出入。

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百份百感覺2024丨顏卓靈Ivy So吳肇軒林家熙接棒　原作者劉雲傑拆解選角之謎

帶傷排練舞台劇

不少網民也留言慰問，當中包括「呢個係狂舞派情節，保重！」、「好似啲老一輩咁樣講，跌下跌下就好快大㗎啦。」「心疼 最壞的事情都在2023了 迎接新的一年萬事靈靈」

另外今日顏卓靈於IG限時動態上載往綵排舞台劇的照片，雖然腳傷未癒，她依然往綵排，認真敬業，不過舞台劇於本月13日首演，屆時帶傷上陣的顏卓靈未知會否影響演出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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