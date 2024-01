親子好去處｜香港迪士尼奇妙年年　郎朗夢想城堡舞台經典音樂Live 

香港迪士尼樂園度假區為慶祝農曆新年,將於1月25日至2月25日舉行「奇妙年年」龍年新春慶祝活動,鋼琴家郎朗更將於1月27日首度登上奇妙夢想城堡舞台,呈獻「迪士尼經典音樂Live——郎朗領銜演奏」。

米奇老鼠與一班迪士尼朋友齊齊換上龍年新衣,與你拱拱手、拜拜年,投入一系列慶祝活動!整個樂園亦會添上新春佈置,米奇、米妮以及多位好友更會以全新的賀年服裝登上城堡舞台,送上全新的「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演,讓大家龍飛「喜」舞。

龍年年貨和別具意頭的賀年佳餚,更可讓你大飽口福,樂園限定的龍年特別版Duffy與好友毛公仔更將於1月10日於樂園官方網站預購,粉絲們大可提前收集龍年福氣。

於1月27日舉行的「迪士尼經典音樂Live——郎朗領銜演奏」,將開展一場歷時45分鐘的奇妙音樂旅程,大家可投入郎朗於奇妙夢想城堡舞台上首次領銜的現場演奏。

受「迪士尼星夢光影之旅」中主題曲《Love the Memory》所啟發,郎朗將與同台演出的弦樂四重奏樂團攜手合作,配合舞台視覺特效包括立體光雕投影,以及迪士尼獨有的說故事方式,把古典音樂與迪士尼魔法結合,演繹多首經典迪士尼樂曲,包括來自華特迪士尼動畫製作室《獅子王》的《Can You Feel The Love Tonight?》與《魔雪奇緣》的《Let It Go》,以及《世界真細小》等。門票$980/$1,480,即日起於香港迪士尼樂團度假區官方網站公開發售。

