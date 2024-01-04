山姆超市︱永安加入開辦「山姆團」食買玩　$599起去旗艦店掃貨包一年會籍

▲ 永安旅遊加入開辦「山姆超市團」，團費$599起去前海旗艦店掃貨，兩名成人同行包送一年會員卡會籍。

【山姆超市/山姆團/深圳好去處/旅行團/東莞】近期深圳爆紅熱點山姆超市，吸引大批港人北上掃貨，連本港旅行社都爭相開辦「山姆超市團」，包食宿加送一年會員卡作賣點。繼東瀛遊上周推出山姆團火速爆滿之後，永安旅遊也推出山姆團，$599起包食包住4星級酒店，兩人成行更送一張一年會籍會員卡。

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永安旅遊推出深圳前海山姆超市旗艦店2天團，最快1月10日出發，開放報名至4月，團費599元起，比東瀛遊略貴，入住較高級的酒店東莞凱德國際酒店，兼出發前享用羅湖五星級香格里拉酒店自助早餐，兩日食5餐，每人亦會獲安排一張數據卡。永安山姆團推出數天後，暫是約有20團，最快本月10日出發。

▲ 大批港人北上深圳山姆超市旗艦店掃貨。（王韻青攝）

團員第一日會到訪東莞醉美南社古村，觀賞小橋流水、百年祠等，下午會去文青打卡熱點廣東33小鎮，以及萬達廣場金街。第二日會到賞花勝地黃鶴樓之長安公園，午飯後就到重頭戲去前海山姆旗艦店掃貨，每兩位成人包一張一年會籍會員卡，價值$260人民幣，方便團友日後隨時再到山姆超市購物。

深圳前海山姆超市旗艦店是目前深圳最大型單幢山姆超市分店，全場佔地過32萬呎，提供各海量級的貨物，如美食、零食、急凍品、生活家品等。由於山姆超市一向採用會員制度，購物需要出示會員卡，而山姆超市亦會有回贈優惠。

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東莞美食純玩2天團

團費：每位$599起

行程：東莞醉美南社古村、廣東33小鎮、黃鶴樓之長安公園、深圳前海山姆超市

備註：如單人報名，需加收單人房附加費

查詢及報名：按此

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責任編輯：王明芳