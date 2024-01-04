  • 19°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

山姆超市︱永安加入開辦「山姆團」食買玩　$599起去旗艦店掃貨包一年會籍

親子好去處 13:19 2024/01/04

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

永安旅遊加入開辦「山姆超市團」，團費$599起去前海旗艦店掃貨，兩名成人同行包送一年會員卡會籍。

【山姆超市/山姆團/深圳好去處/旅行團/東莞】近期深圳爆紅熱點山姆超市，吸引大批港人北上掃貨，連本港旅行社都爭相開辦「山姆超市團」，包食宿加送一年會員卡作賣點。繼東瀛遊上周推出山姆團火速爆滿之後，永安旅遊也推出山姆團，$599起包食包住4星級酒店，兩人成行更送一張一年會籍會員卡。

最新影片推介：

童學園
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

永安旅遊推出深圳前海山姆超市旗艦店2天團，最快1月10日出發，開放報名至4月，團費599元起，比東瀛遊略貴，入住較高級的酒店東莞凱德國際酒店，兼出發前享用羅湖五星級香格里拉酒店自助早餐，兩日食5餐，每人亦會獲安排一張數據卡。永安山姆團推出數天後，暫是約有20團，最快本月10日出發。

大批港人北上深圳山姆超市旗艦店掃貨。（王韻青攝）

團員第一日會到訪東莞醉美南社古村，觀賞小橋流水、百年祠等，下午會去文青打卡熱點廣東33小鎮，以及萬達廣場金街。第二日會到賞花勝地黃鶴樓之長安公園，午飯後就到重頭戲去前海山姆旗艦店掃貨，每兩位成人包一張一年會籍會員卡，價值$260人民幣，方便團友日後隨時再到山姆超市購物。

深圳前海山姆超市旗艦店是目前深圳最大型單幢山姆超市分店，全場佔地過32萬呎，提供各海量級的貨物，如美食、零食、急凍品、生活家品等。由於山姆超市一向採用會員制度，購物需要出示會員卡，而山姆超市亦會有回贈優惠。

點擊圖片放大
+7
+6

東莞美食純玩2天團

團費：每位$599起
行程：東莞醉美南社古村、廣東33小鎮、黃鶴樓之長安公園、深圳前海山姆超市
備註：如單人報名，需加收單人房附加費
查詢及報名：按此

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

山姆超市︱大熱深圳山姆超市團火速吸客3000人 　東瀛遊加推$429惠州山姆兩日一夜團
13:38 2024/01/03
山姆超市︱大熱深圳山姆超市團火速吸客3000人 　東瀛遊加推$429惠州山姆兩日一夜團
山姆超市︱東瀛遊推深圳山姆團 $429兩日一夜包食宿交通+送會員卡
10:47 2023/12/29
山姆超市︱東瀛遊推深圳山姆團 $429兩日一夜包食宿交通+送會員卡
深圳山姆︱順豐推山姆購物半日送到香港服務 兩個寄貨途徑+禁運貨品名單
14:06 2023/12/29
深圳山姆︱順豐推山姆購物半日送到香港服務 兩個寄貨途徑+禁運貨品名單

你可能感興趣

山姆超市︱大熱深圳山姆超市團火速吸客3000人 　東瀛遊加推$429惠州山姆兩日一夜團
13:38 2024/01/03
山姆超市︱大熱深圳山姆超市團火速吸客3000人 　東瀛遊加推$429惠州山姆兩日一夜團
山姆超市︱東瀛遊推深圳山姆團 $429兩日一夜包食宿交通+送會員卡
10:47 2023/12/29
山姆超市︱東瀛遊推深圳山姆團 $429兩日一夜包食宿交通+送會員卡
深圳山姆︱順豐推山姆購物半日送到香港服務 兩個寄貨途徑+禁運貨品名單
14:06 2023/12/29
深圳山姆︱順豐推山姆購物半日送到香港服務 兩個寄貨途徑+禁運貨品名單
親子活動 好去處 超市 玩樂 旅行團 旅遊行程 旅遊資訊 著數優惠 永安旅遊 深圳

最高瀏覽

深圳好去處丨深圳新商場前海壹方匯開幕　設花海巨型屏幕打卡位+免費巴士直達
深圳好去處丨深圳新商場前海壹方匯開幕　設花海巨型屏幕打卡位+免費巴士直達