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【黎智英案】控方指黎智英曾籲美國總統拜登延續對華政策　指黎被捕後續串謀計劃

社會 12:31 2024/01/04

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壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案開審，黎智英及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，控方今（4日）續於西九龍裁判法院進行開案陳詞。控方指，黎於2020年8月被捕後仍透過《蘋果》發表煽動文章，報道引述黎稱「坐監都揀呢條路」、「手銬不能侮辱我」。控方指黎被捕後仍指示《蘋果》發布煽動文章尋求外國制裁，黎又曾呼籲美國總統拜登延續前總統特朗普的對華政策，反映黎繼續串謀計劃。

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案件今踏入第6天聆訊，控方續進行第3天開案陳詞，控方指黎在2020年8月被捕後，繼續指示《蘋果日報》發布煽動文章尋求外國制裁，反映黎繼續串謀計劃。其中有報道引述黎稱「坐監都揀呢條路」、「手銬不能侮辱我」。

控方指黎繼續在其「成敗樂一笑」專欄發表《台灣也要感謝黨》、《天下圍中 拜登騎虎難下》等文章，呼籲美國與台合作，令台灣被視為主權國家；又指即使台灣無法宣布獨立，在國際層面上也有正面角色。黎又於Twitter(現稱X)發文和接受外媒訪問，要求美國政府協助拯救本案已認罪被告李宇軒在內的12港人。

控方續指，當時《蘋果》高層陳沛敏、羅偉光及林文宗負責《蘋果》中英文版編採工作，主筆楊清奇則聯絡李怡及區家麟等人寫評論文章。

控方又引述黎獲保釋後在其訪談節目稱，他對美國總統拜登奉行的多邊主義沒期望，呼籲拜登延續前總統特朗普的對華政策。黎又指，拜登政府與中國進行貿易談判時，應該與人權議題和香港的法治狀況掛勾。

被告黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，同否認1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎另否認1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，即黎現面對3項控罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院進行，預計聆訊需時80天。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

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記者：梁錦麟、陳曉欣

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