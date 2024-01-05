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超市大搜查｜消委會真人測試15款枕頭　7款獲高分　$145完勝$1558貴價貨

健康資訊 11:00 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

除了睡姿不當外，用錯枕頭亦容易引致頸梗膊痛。消委會早前曾測試市面上15款枕頭，售價由$139至$1,558元不等，測試結果共有7款總評獲4分，包括「蓓莎」聚酯纖維枕、「蓆夢思」記憶棉枕、「鄧祿普」乳膠枕等，其中最平145元就有交易。

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消委會早前測試15款枕頭樣本，6款為聚酯纖維、6款為記憶棉、3款為乳膠，售價由139元至1,558元不等。以同一枕芯物料相比，以記憶棉樣本間的價格差距最大，售價由200元至1,558元不等，相差近7倍；聚酯纖維樣本則相對廉宜，平均價格約200元。15款枕頭由歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。

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7款最高分價格可相差6.5倍

其中7款同獲最高分（4分）的樣本分別為「蓓莎」、「宜家家居Ikea」的聚酯纖維枕；「蓆夢思」及「海馬牌」的記憶棉枕；以及「Cherry」、「鄧祿普」、「睡康寧」的乳膠枕，當中售價最平為145元的「蓓莎」聚酯纖維枕，最貴為1,100元的「蓆夢思」記憶棉枕。

3類枕頭如何選擇？

消委會指出，一般聚酯纖維枕頭款式和選擇較多，價錢較大眾化，枕芯可水洗及於陽光下晾曬，是對塵蟎有過敏人士較佳的選擇，惟枕頭會隨時間及使用方式而變扁平，令承托力減少。而記憶棉枕頭雖大部分呈固定形狀，容易打理，但價錢參差且不可清洗，散熱亦較慢，硬度亦會隨使用時間或溫度而改變。至於乳膠枕頭的散熱、透濕和彈性俱佳，惟價錢較昂貴，對乳膠有過敏反應的人士不宜使用。

總評分最高（4分）的7款枕頭

  • 蓓莎 Bursa（Comfort Microlux Pillow），145元，聚酯纖維枕
  • 宜家家居 Ikea（HYLLE  firmer  item number:  002.827.21），200元，聚酯纖維枕
  • 蓆夢思 Simmons Beautyrest（甜夢 維斯科記憶枕 穩固承托 Viscospring Wonderpillow Firm），1,100元，記憶棉枕
  • 海馬牌 Sea Horse（MEM-F-100），200元，記憶棉枕
  • Cherry（貴族乳膠枕 Royal latex pillow），399元，乳膠枕
  • 鄧祿普 Dunlopillo（舒享標準枕 Super Comfort Standard），700元，乳膠枕
  • 睡康寧 Suzuranbed（Tree Pillow Natural Standard / Natural Latex Pillow），499元，乳膠枕

揀選枕頭4大要點

1. 高度：不宜過高。若枕頭不夠高可用毛巾或墊層墊高；若枕頭過高，除非睡枕有可拆除墊層，否則難以把枕頭高度降低。

2. 物料：乳膠或泡棉（foam）枕頭，有研究顯示這類枕頭或能提供較好頸椎與頭顱承托。

3. 軟硬度：太軟的枕頭承托力不足，不能有效承托頸椎與頭顱；太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓。

4. 形狀：有些設計較符合頸椎生理弧度，如枕頭中間較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；兩側較高則方便側睡。

消委會指除了考慮以上因素，枕頭舒適度也受個人喜好影響，因此購買枕頭前必須親自嘗試是否合適，例如躺下使用枕頭仰臥與側臥數分鐘，以感受舒服、合適程度。

*資料源自2019年9月消委會報告，產品售價及品質或有變更

 

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