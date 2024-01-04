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食用安全丨港媽上水點心店買外賣　食梅菜扣肉飯咬到生鏽硬物　吐出驚見真身：大力咬牙都崩

食用安全 19:00 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

港媽上水點心店買外賣，食梅菜扣肉飯咬到生鏽硬物，吐出驚見真身：大力咬牙都崩！

外食一族要小心食安問題！一名港媽昨日（3日）在上水一間點心店外賣了一份梅菜扣肉飯，結果竟從中吃出一枚生鏽螺絲，令其怒斥「不可一不可再」。

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港媽在Facebook群組「上水人大聯盟」發文控訴，表示自己在上水一間連鎖點心店外賣了一份梅菜扣肉飯，回家進食途中，突然咬到一口硬物，吐出竟發現是一枚螺絲，並且已生鏽。

從港媽提供的圖片可見，匙羹中的生鏽螺絲目測有1厘米大，顔色和飯中的梅菜非常相近，稍不為意恐會吃下。而港媽事後亦心有餘悸，指自己好在沒有大力咬，「如果唔係牙都崩」；最幸運是，女兒沒有吃下這一份暗藏危機的外賣，

「好彩我自己食呢兜，我個女食炒麵。吞咗真係不堪設想！」

點擊圖片放大
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網民熱議：第一次見螺絲飯

港媽的控訴文引起網民關注，有人開玩笑表示「螺絲粉見得多，螺絲飯第一（次）見」、「豐富鐵質飯」。而港媽無奈回應：

「螺絲粉會上癮，螺絲飯不可一不可再。補鐵丸都唔使食！」

另外，有網民建議港媽報食環，心驚驚指「而家買外賣食都幾危險」。更有人圍爐表示，曾有同事在中環一間食肆外賣星洲炒米，内有螺絲批，餐廳得知後反應竟是「原來跌咗落去一齊炒」，令人無語：

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