食用安全｜慈雲山街坊「好呢味」？　疑窗外晾曬「老鼠乾」　一排15隻掛晾衫架掀鄰里恐慌

曬海味、果皮就見得多，竟然有人曬老鼠乾？有慈雲山女街坊表示，日前見到有鄰居在窗外晾衫架晾曬15隻疑似老鼠乾，情景令人訝異，不少網民亦大呼恐怖，但有網民則指確實有人會烹煮老鼠吃用。

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該名女網民本周一（1日）在Facebook群組「慈雲山資訊交流」中發帖，表示日前從住所窗戶望上去，看到有鄰居在窗外晾衫架晾曬疑似老鼠乾。從其上傳照片可見，鄰居用紅色尼龍繩把約15隻疑似老鼠乾掛在晾衫架下晾曬，老鼠乾呈啡黃色類似果皮，有腳和尾巴，旁邊則掛有棉被。對此發帖女網民形容：

「喺屋企曬鼠特別香......睇見都驚。」

網民：捉到唔好浪費

不少網民看到照片後均大呼恐怖，有人好奇涉事鄰居為何會捉到這麼多老鼠，亦有網民指確實有人會烹煮老鼠作為菜式，紛紛表示：「屋主示威：闖入我屋企嘅後果」、「咁多？家中捉到唔好浪費」、「做好事呀！讚美佢，等佢快啲捉晒啲老鼠」、「佢可以加入政府捉鼠隊」、「應該係田鼠，兒時回鄉見過，佢哋喺飯面蒸嚟食」。

老鼠或帶多種傳染病毒

老鼠出沒讓人聞之色變，而其身上帶有病毒可引致多種鼠傳染病，例如鼠疫、鈎端螺旋體病、漢坦病毒等，嚴重可以致命。此外，本港於2018年9月發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎病毒個案，及至2019年末共出現8宗感染個案，當中1人死亡。據衞生防護中心資料，人類感染大鼠戊型肝炎可能會出現發燒、食慾不振、腹部疼痛、黃疸等症狀；在罕見情況下，急性戊型肝炎或會造成暴發性肝炎（急性肝衰竭）和死亡。而目前的確實傳播途徑未明，可能的傳播途徑包括：

進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水

接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件

直接接觸齧齒動物或其排泄物

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