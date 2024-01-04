日本旅遊｜大阪環球影城限定鬼滅之刃主題　必玩XR列車+入手禰豆子爆谷桶

▲ （日本環球影城官網）

《鬼滅之刃》熱潮持續，下月更與大阪環球影城聯乘，推出一系列主題活動，！由2月至6月，園區多款人氣遊樂設施、餐廳、商品均以《鬼滅之刃》為主題，有得玩、有得影、有得買、有得食，以下一同拆解各個打卡位吧！

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1. 超刺激XR列車遊

充滿感官刺激的一趟360度VR過山車之旅，帶領大家走入鬼滅的世界，跟隨炭治郎連番惡鬥，各種呼吸法、血鬼術活生生的呈現在眼前，視覺效果一流，猶如親歷其境！

2. 鬼滅之刃×好萊塢美夢‧乘車遊

另一款園內超人氣過山車，列車將倒後行駛，過程除了播放《鬼滅之刃》經典背景音樂，於2至4月活動期間，玩家耳邊更會聽到炭治郎和炎柱的對話，一同踏上冒險征途！而於4至6月，將換上其他角色如善逸、禰豆子、伊之助加盟乘車遊。

▲ （日本環球影城官網）

3. 鬼殺隊特別訓練集會

入場的大家，參與修行之前需購買一本訓練手冊，領取集會手冊與標記「訓練中」的臂章。其後按著地圖開展修行旅程，到園區不同位置參加特別五感訓練，找出屬於自己的呼吸！

4. 藤花餐廳+杏壽郎Menu

今次活動特設藤花盛開的餐廳，只有鬼殺隊隊員才可進入！每款特色餐點均為柱而精心炮製，用餐時既可聽到炭治郎、伊之助、善逸的聲音，亦會看到正在調製藥物的「蟲柱」蝴蝶忍，站在餐廳一旁的「水柱」富岡義勇。

除了藤花餐廳，大家亦可到影城巨星餐廳用餐，尋找煉獄杏壽郎心愛的牛肉火鍋，另外也有以其為主題的兒童餐。

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5. 禰豆子限定爆谷桶

去過USJ的大家都知道，爆谷桶一向搶手。今次推出限定禰豆子限定爆谷桶，造型精緻可愛，收藏一流，當然是必入手之選！

日本環球影城X鬼滅之刃

日期：2月1日至6月9日（活動日期有可能更改，以官網資訊為準）

地點：日本環球影城（大阪市此花區櫻島二丁目1番33號）

記者：Panda