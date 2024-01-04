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寫真陷阱 | 深圳影寫真控訴遭性騷擾 港媽：迫擺奇怪姿勢+簽自願同意書

休閒消費 13:49 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

女士們近年到影樓影寫真蔚然成風，但大家到不熟識的影樓拍照時，真的要格外小心，近日有港媽到內地影樓拍照，疑被性騷擾，事後她於社交平台發文，控訴影樓的男攝影師，要她做一些「奇怪」姿勢，更將她的內褲都扯下來了，而另一位本港女網民其後也留言，指與港媽幫襯同一間深圳影樓，亦遇到相同情況，港媽表示會報警處理。

近日有港媽「娜ＸＸ」於小紅書發長文，控訴被性騷擾，引起內地及本港網民關注。「娜ＸＸ」指與閨密於周日（12月31日）幫襯深圳嘉賓路一間影樓，拍私房寫真照，卻疑似被男攝師性騷擾。「娜ＸＸ」是「全職帶娃」的家庭主婦，她對於這次經歷大感羞愧，

2024第一天......我還是沒能忍住了......也不知道能怎樣做。

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要求擺出猥瑣姿勢

港媽指她在影樓拍攝第二套造型後，攝影師提議可以拍點另類的，極力推薦她拍一緝叫『紅塵』的造型，類似貴妃娘娘準備就寐，但由於在該拍攝公司的官網上沒尺度大的相片，港媽初時「以為就是小露一點肩膀」，豈料拍攝時男攝影師告訴事主因為要調整姿勢，向她表示「到時候會碰我的手和腿，還有接受不了尺度要說。」該攝影師一直叫港媽擺奇怪的動作及姿勢，「叫我伸舌頭，把手指放到口裡」，又叫港媽把腿夾緊，「說女生要懂得夾實的，一下又問我是不是平常也這樣勾引男人的」，令港媽覺得被性騷擾。

接著，男攝影師問港媽要不要拍背部的照片，她想拒絕，於是說「不好吧，我背很厚不好看的」，但攝影師讚她背很美，游說她拍，港媽以為是普通背面照，但攝影師卻一下把事主衣服脫到屁股的位置，「他就一直用力扯，把我內褲都扯下來了」，事主大驚立即表示不想繼續拍，但攝影師沒讓她立即離開，

後來我也沒機會把衣服穿好，他一直在我旁邊看著，到拍完出去的時候也是衣衫不整的。

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    突然要求簽同意書

    港媽覺得拍攝過程被非禮及性騷擾，更甚是拍完所有照片後，攝影師竟要她簽署「同意書」，她無奈指︰「如果當時知道是性感到需要簽聲明，我就不拍了」。而港媽同行的友人也遇到類似的經歷，「她的攝影師叫她把腿張大點，但她拍的是短裙，她也不懂是怎麼了」。

    對於疑被性騷，她深感自責：「我就是很懦弱不敢說多，心裡怪不舒服的。」帖文一出引來網民熱議，大家都建議港媽報警求助，「這麼恐怖，你遇到黑店了吧，這能報警的程度了。」及「這太噁心了，一定要舉報出來！不然還會有下個受害人。」她亦回應︰「我會去報警的。」

    會投訴及報警處理

    港媽於1月3日再更新情況，她表示雖然很害怕，但影樓答應不會讓為她拍照的攝影師在場，她才與朋友一齊去揀相，但揀相時又與友人被逼分開了。事主上網買的套餐是包13張精修，「不會加錢了，不然被人性騷擾完，還要多付錢嗎」，結果揀相時港媽因不肯加費，竟疑似被情緒勒索，「你很不滿意嗎？很多香港人過來拍都是花幾千幾萬塊買片的，你就多加幾張才800塊也捨不得，攝影師給你拍了一整天也很辛苦」及「一直在說他們好慘，不買好像顯得她冷血」，而該名幫她拍攝的攝影師更突然走過來，坐到港媽旁邊，令她立即變成驚弓之鳥，「我是真的害怕很不自在，不是說好他不會在的嗎」之後再糾纏很久才讓她離開，港媽怒指會在大眾點評投訴及報警處理。

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    責任編輯：王明芳

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