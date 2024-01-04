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來港購物︱650元跟團4日3夜遊港澳被逼購物　內地夫婦用1招成功拒絕消費

休閒消費 16:24 2024/01/04

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該對內地夫婦於小紅書公開4日3夜港澳旅行團的行程。

不少內地旅客都喜歡來港吃喝玩樂。近日有小紅書網紅夫婦分享，早前參加一個4日3夜港澳旅行團的經歷，行程有大量購物活動，包括逛珠寶店、名錶店、Outlet等等，期間導遊落力推銷團友，又埋怨他們的消費金額少，更與團友發生口角。

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650元4日3夜遊港澳

該對內地夫婦於小紅書發文，指參加了一團四日三夜港澳深度遊，團費每人650元人民幣（約710港元）。第一日在深圳集合，到酒店過夜，翌日早上再出發去香港，不過還未到埗，導遊已在旅遊巴上出售關節痛藥、感冒藥等，讓團友「感受香港的購物氛圍」。

到達香港後，第一個行程是參觀黃大仙祠，然後再到太平山頂、淺水灣、海洋公園、金紫荊廣場，再坐天星小輪遊覽維多利亞港，而當晚入住的酒店客房雖然較小，但可眺望海景，因此認為不俗。

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導遊與團友爆發衝突

第三日的行程以購物為主，他們首先到達一間珠寶店，店內人山人海，珠寶價格由幾千元到十多萬元不等，導遊又落力推銷，更親自服務團友。夫婦表示，珠寶店行程長達2小時，期間目睹有其他團的團友消費了10萬元，而他們的旅行團共消費了5千元，結果被導遊埋怨，「別人為你服務也不容易，你不要搞得別人來為你做義工，還要來賠錢」。

其後更有團友與導遊發生摩擦，一位大叔因為舉起手機看影片，結果被導遊誤會是偷拍，導遊更惡言相向「你看視頻就對人不尊重」、「你不想跟我就不要跟我」。

經歷一段小風波後，他們一行人到達一間名錶店，不過夫婦指店內多為雜牌貨，加上溢價嚴重，因此沒有消費。看完名錶後，他們又被帶到一個Outlet購物、保健品、護膚品、零食、A貨手袋等應有盡有。最後再去一間巧克力店和遊覽星光大道，便結束了在香港的行程，然後乘坐旅遊巴前往廣州中山住宿。

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最後一天，他們先後遊覽大三巴牌坊、媽祖廟、漁人碼頭、蓮花廣場及威尼斯人酒店，期間同樣有不少購物行程，包括行Outlet、名錶店、寢具店等等。不過，他們指澳門的導遊相對較佛系，不會像香港的導遊般極力推銷和強逼團友購物。

他們又指，旅行團的行程本來是5日4夜，最後一天會前往珠海，但他們決定不參與，選擇留在澳門，「我們購物購夠了」。

團費價格相差大

夫婦在影片中評價這次旅行團的體驗，指發現不同團友的團費價格相差甚遠，有團友以「3400元兩個人」的價錢報名，更要補交小費、保險費等等，「別人補交的小費都夠我倆的團費了」。他們提醒，報團時應與交接人仔細確認是否沒有其他附加費，並保存聊天記錄。

大叔被索取附加費

他們指有位大叔以「1980元買一送一」的價格報團，但太太因生病無法參加，結果大叔索取500元附加費，更被安排與陌生團友同住一間酒店房，「他們可能就覺得這個老頭子好騙」。

夫婦用1個藉口拒絕消費

他們又分享，有團友報名時留意到旅行團標榜「零購物」，但其實是文字遊戲，意思指不強制購物，但形成仍有大量購物活動。不過，他們提到以「我們大學生剛畢業沒有錢」作為藉口，拒絕消費，最終什麼都沒有買。

帖文引起熱議，不少網民留言分享經驗，「10多年前去就是這條路線」、「我09年去的，過年期間2000多一人，去的也是這些地方」、「這間珠寶店，那個時來運轉的項鍊，二十年前就有」、「這麼玩有什麼意思呢…還要被人罵」、「看看都不想去，不買會被罵死」。

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責任編輯：王明芳

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