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英國調查︱七成家長帶BB出街至少帶11樣物品　奶粉袋常見的30樣物品大公開

新手爸媽 10:52 2024/01/15

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英國調查，列出30樣奶粉袋常見的必備物品，並且發現家長平均花費7分鐘收拾奶粉袋。(iStock圖片)

作為新手爸媽，每次帶初生嬰兒出門都要大包小包的，準備充足亦會擔心帶少一樣而手足無措。英國一項有關奶粉袋的意見調查，列出30樣奶粉袋常見的必備物品，各位新手爸媽可以參考一下！

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有機構調查發現，在受訪的 2,000 名家長中，超過三分之二 (69%) 的人承認攜帶超出孩子外出所需的數量，並且平均花費7分鐘收拾奶粉袋。其中至少會帶11樣物品，當中尿布、濕紙巾和玩具位居首位，其餘物品包括：替換衣物、飲料瓶和尿布墊等。

現今父母出門裝備充足
隨著家長安全意識愈來愈強，相比過去30年前，有39%的老一輩人士承認，以往他們會用「更輕鬆」的方式去進行收拾奶粉袋。現在的父母更有可能攜帶急救箱（30年前是13%，現在是22%）和防曬霜（30年前是33%，現在是56%）出街以備不時之需，如今 29%的父母會確保自己身上有消毒霜（30年前僅為 17%），比例明顯較以往高。另外，一些科技產品例如iPad或平板電腦，都出現在奶粉袋內。

17%父母帶漏物品會取消行程
這項研究涵蓋了500名在過去5年內生過孩子的父母，發現有七成受訪者認為現在的新手爸媽較以往的更難、更複雜。MAM 常務董事Lisa Parkhill表示，調查證明，現在的父母會準備充足，應付各種突發狀況。另一個有趣結果，35%的人曾受到伴侶執拾奶粉袋的批評，有31%的人不相信伴侶會比自己執拾得更好。若出外忘記帶嬰兒必需品，有五分之一 (17%) 的父母會直接取消外出，其中 27%的父母會前往最近的商店尋找新用品。

父母對安撫奶嘴有誤解
根據OnePoll的數據，父母最怕帶漏安撫奶嘴在家裡，近六成的父母 (58%)表示在第一年育兒生涯就依賴安撫奶嘴，其中38%的父母表示孩子離不開奶嘴。不少父母對使用安撫奶嘴有錯誤觀念，為安撫奶嘴純粹是用來讓嬰兒保持安靜，亦認為使用安撫奶嘴會妨礙母乳餵養和影響寶寶出牙等，Lisa補充，上述憂慮其實無直接關係。

奶粉袋常見物品大公開
英國調查發現父母收拾的奶粉袋中，常見的30件物品如下： 

尿片 
濕紙巾 
玩具 
零食 
替換衣服 
飲料瓶 
嬰兒食品 
襪子 
尿布膏 
防曬霜		瓶裝牛奶 
嬰兒退燒藥 
帽子 
更衣墊 
毛毯 
水果 
替換褲子 
盒裝午餐 
外套 
配方奶粉  		書 
牙齒口腔凝膠 
備用圍兜/吃飯圍兜 
牙膠 
安撫奶嘴 
連指手套 
棉被 
葡萄乾盒 
防水墊  
iPad/平板電腦

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責任編輯：王明芳

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