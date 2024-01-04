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日航起火︱日航全機379人奇蹟生還　全賴1關鍵原因獲譽「教科書式疏散」

休閒消費 13:49 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

日航全機379人奇蹟生還，全賴1關鍵原因，獲譽為「教科書式疏散」。

日本東京羽田機場1月2日下午近6時發生撞機事故。日本航空JAL編號516班機與海上保安廳的定翼機碰撞起火，所幸日航機上379人全數逃出，但海保定翼機上6人則僅得機長逃出，其餘5人不幸罹難，機長亦身受重傷。日航全員順利從機上逃生，事後被外界譽為奇蹟，而締造奇蹟的原因全賴一個規定。

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飛機爆炸發出巨響 乘客以為下秒會死

據路透社報道，28歲的東京居民於逃生後受訪指出，自己與女友從札幌度假回來，當下以為「要死了」，在他下飛機大概10分鐘後，隨即聽到爆炸聲，並指「我只能說這是個奇蹟，如果再晚一點下機可能就死了。想知道為何會發生這種事，我覺得我不想再搭飛機了」。

事件造成海上保安廳巡邏機上的6人，1重傷5死亡。（共同社圖片）

機上有另一名59歲乘客描述當時情況，指最初在降落時他並未感到任何異樣，但當他聽到巨響後，轉身便看到窗外引擎起火，當他察覺到異樣後，部分乘客已感到非常緊張焦慮，但空中服務員很快便啟動逃生門，乘客開始有秩序地下機。

日本航空事後表示，飛機停駛後幾乎立即疏散乘客，所有人在不到20分鐘內就被安全撤離。

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無人領手提行李成生還關鍵

從路透分享的影片中可見，空服員呼籲乘客保持冷靜，同時呼籲乘客們配合指令。根據影片，乖客在逃生時明顯沒有攜帶手提行李。英國航空顧問機構Ascend by Cirium的安全總監Paul Hayes表示：

機組人員一定做得非常好，似乎都沒有任何隨身行李，所有乘客都成功逃出了，這真是一個奇蹟。

專家指無人罹難為奇蹟，當中關鍵是無人領取手提行李。（路透社圖片）

BBC報道，英國航空分析師馬切拉斯（Alex Macheras）亦大讚機組員在飛機撞撃發生後，最關鍵的最初幾分鐘「能夠啟動教科書式的疏散」。報道又指，在最初90秒內，火勢被隔離在飛機某個區域，這給予他們短暫時間讓所有人撤離，機組人員熟知哪些逃生門遠離火勢，因此並非所有逃生門都開啟。

日本媒體表示，是次事件機上乘客能全部順利逃生，歸功於機組人員每年一次的「90秒撤離」訓練，加上乘客的冷靜配合才可達到。

是次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。

涉事飛機所用材料為能承受最初的碰撞且有較高阻燃性能。（路透社圖片）

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責任編輯：王明芳

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