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【黎智英案】控方指黎智英為金主及最高指揮　曾提供至少500萬元作國際宣傳

社會 13:13 2024/01/04

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壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違港區國安法，黎智英及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，控方今（4日）續於西九龍裁判法院進行開案陳詞。控方指，黎智英為金主及最高指揮，曾提供至少500萬元財政資助作國際宣傳。黎又曾透過助手Mark Simon指示陳梓華、李宇軒及劉祖廸行動，李及劉隨後組成「重光團隊（SWHK）」，要求國際實施制裁。控方又指，黎曾解釋他的「支爆」主張，即在外國施加壓力及實施經濟制裁，從而推翻中國政府，陳、李及劉及後曾討論如何執行。

控方今於開案陳詞指，截至2019年6月，隨著反修例活動加劇，組成「重光團隊（SWHK）」的陳梓華於Telegram上成立名為「G20」的群組，當中有人希望尋求黎智英的經濟協助，以在各國登報作國際宣傳。陳試圖透過民主黨前主席李柱銘接近黎，陳其後經介紹認識黎的助手Mark Simon，並獲提供500萬元，以作國際宣傳。

控方又指，黎及陳於2019年7月首次見面，當時李柱銘亦在場，黎指示陳透過Mark Simon 聯絡他，黎又責成陳向「勇武派」傳達資訊，即他們減少使用暴力手段，以吸引國際支援。

同月，李宇軒在陳的指示下加入「攬炒團隊」，並與劉祖廸一同作為核心成員，李及劉翌月與其他人組成「重光團隊（SWHK）」，團隊以要求國際介入香港的警暴及實施制裁為目標。

控方指，黎為本案主腦、金主及最高指揮，並批出數百萬的財政支援；Mark Simon則是黎助手，負責執行黎的指示，負責審批一般資助；陳則屬中間人，負責透過Mark Simon，將黎的指示下達至李及劉；李及劉則是「重光團隊」的核心成員，負責傳遞陳的指示予團隊成員。

黎於2020年1月，曾於台灣與陳、劉及1名林姓女示威者會面，其間黎曾解釋他的「支爆」主張，即在外國施加壓力及實施經濟制裁下，透過在中國構成行政及經濟動盪，從而推翻中國政府。

黎又於席上解釋有關國際遊說的4個階段，包括先讓外國得知香港正發生何事，再要求外國譴責香港政府，以及與外國官員會面，要求實施制裁等。此外，黎於台灣期間亦與陳及劉等，與台灣政治家施明德會面。

控方續指，陳、李及劉其後曾討論如何執行黎的「支爆」主張，陳負責聯絡激進示威者，李將繼續進行國際遊說和建立國際網路，劉則擔任精神領袖的角色，宣傳「攬炒」。

至2020年5月，Mark Simon 向陳重申黎提出的4個國際遊說階段，黎翌月指示陳繼續在國際遊說努力。黎同月又邀請陳到壹傳媒大樓，其間黎曾強調《蘋果日報》英文版於讓外國政治顧問了解香港局勢方面發揮了重要作用。控方指李被捕後，Mark Simon告知陳，「重光團隊」不會受影響，因為他們有B計劃，即由劉到美國演講「攪炒」理論。

至2020年10月，陳因涉及協助罪犯罪被捕，及後獲警方保釋，陳透過通訊軟件Signal聯絡Mark Simon，Mark Simon 建議陳繼續進行國際遊說，又指他和黎將會安排陳遷居到美國等。

控方指出，2019年6至8月期間，李已進行3次眾籌，共籌得逾2,400萬元，並於多份外國報章刊登政治宣傳。黎與Mark Simon曾於首次國際宣傳中，預先透過黎名下公司向5間報館墊支156萬元，事後李將156萬元歸還予一間台灣公司。Mark Simon於2019年11月向李匯款50萬元，以作支持他組織外國政治人物來港觀察2019年區議會選舉。

控方又指，黎曾於2020年1月將名下的1間英屬處女群島公司「LACOCK」轉移予陳，以作獎勵。

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記者：梁錦麟

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