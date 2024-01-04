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【港大藏屍】張祺忠涉謀殺妻子囚終身　代表律師抱恙押後上訴聆訊至2月初

社會 13:21 2024/01/04

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港大前副教授張祺忠就謀殺定罪提出上訴。（資料圖片）

港大前副教授張祺忠涉殺妻後藏屍11天，於2020年底經審訊後被裁定謀殺罪成被判囚終身。張就謀殺定罪提出上訴，聆訊原定今（4日）於高等法院上訴庭進行，惟因其代表資深大律師抱恙，上訴庭將案件押後至2月2日再處理。
 
上訴人張祺忠（59歲），被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文（53歲）。被告經審訊後陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身，張另承認的阻止合法埋葬罪被判監28個月，兩罪同期執行。

上訴人代表大律師今於庭上表示，由於資深大律師身體不適，故今早未能出庭應訊，上訴人擬繼續上訴聆訊。上訴庭則表示，關注到上訴理據涉及基於精神失常減責之指引，須研究相關案例，法庭認為或須由資深大律師提供協助。上訴庭表示是次上訴聆已是第2次押後，加上事發至今近6年，審訊亦於3年多前完結，認為應於3個月內處理上訴聆訊，遂將上訴聆訊押後至2月2日進行。

控方案情指，張殺妻後將屍體藏於行李篋內，向姨仔及子女訛稱死者出門後失蹤，其後與女兒就妻子失蹤一事報案。控方指張為金錢而動殺機，張自辯時指多年來常遭妻子辱罵，案發當晚，他不滿妻子責備女兒買回家的橙汁不好喝，兩人因此起爭執，張伸手到床下取拖鞋時觸及兩條電線，一時失控將妻子勒斃，事後無法記起行兇經過。

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記者：林育慧

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