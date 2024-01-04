  • 17°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 19:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

潮流髮型｜顏值爆燈才可駕馭淺色頭髮？　王鶴棣魏浚笙呂爵安完美演繹金毛look

休閒消費 18:31 2024/01/04

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

三位型男顏值爆燈！

髮型對男生來說非常重要，等同女生化妝一樣，能夠提升個人魅力！來到2024年第一季，男生染淺頭髮繼續是潮流指標！內地頂流王鶴棣、近日人氣爆燈的美男子魏浚笙（Jeffrey）、「百大型男」呂爵安（Edan）都不約而同染上淺金髮示人，突顯潮男本色。

不過，金毛look真的不易駕馭，稍有不慎很容易出現「江湖味」，但以上三位型男能夠完美演繹淺金髮造型，為什麼呢？只因為三者都是濃眉大眼的美少年，年輕有活動，最重要是三人都是陽光大男孩，絕對是靠顏值在駕馭金毛look！

點擊圖片放大
+8
+7

王鶴棣金髮造型帥出新高度

先說王鶴棣，他繼在LV活動中，一頭嘻哈髒辮髮型令人一見難忘後，全新的金髮造型竟然帥出新高度！王鶴棣樣子宜古宜今，換上淺金髮後的他多了一種壞壞的不羈感覺，但五官更為突出，當他將一頭金髮的前陰往後梳，真的令粉絲驚嘆造物者對他的偏愛。

Jeffrey金髮充滿異國王子風情

Jeffrey近日人氣爆燈，在剛過去的《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》勇奪「生力軍男歌手金獎」，他在台上領獎時還向女友發表愛的宣言，被讚是男友典範，又帥又疼女友，連森美都笑他是差點被樣貌耽誤的好歌手，幸好Jeffrey亦不是被髮型耽誤的美男子，他能駕馭不同的髮型，完全零死角！

在頒獎台上，他一頭淺金髮美得動人，金髮配上混血五官，充滿異國王子風情，更神奇地顯得他更青靚白淨，難怪被譽為百年一遇的美男子！

Edan金髮添星味

Edan雖然貴為偶像歌手，但從來都沒有「偶包」，不介意醜化自己，不過其實他底蘊仍是一名濃眉大眼的靚仔，更打入「全球百大型男、美女選舉2023」第72位。Edan早於去年8月，舉行演唱會期間，已經將把頭髮染成了金色，當時更將弄頭髮的照片上載到社交網，並留言：「平時幾無偶包都好，演唱會都要變返型仔安！大家鍾唔鍾意今次嘅造型先？我自己就好滿意嘅！」大家又滿意嗎？

想不到Edan大愛金毛look，到現在還是保留金髮造型，的確這個髮色令Edan更為突出，愈來愈有星味！

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜巧手示範三款顯瘦髮型　郭嘉盈KO包包面展個人魅力

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

 

相關文章

【新一代男神】魏浚笙新歌《失約巴黎》MV靚人靚景　獲法國駐香港及澳門總領事館大讚
18:17 2023/09/18
【新一代男神】魏浚笙新歌《失約巴黎》MV靚人靚景　獲法國駐香港及澳門總領事館大讚
時尚速報｜Balenciaga首推滑雪系列　男神魏浚笙型格演繹
12:33 2023/12/06
時尚速報｜Balenciaga首推滑雪系列　男神魏浚笙型格演繹
百大型男丨全球百大型男選舉結果出爐　姜濤排第3名教主不入十大【內附詳情】
18:14 2023/12/28
百大型男丨全球百大型男選舉結果出爐　姜濤排第3名教主不入十大【內附詳情】
叱咤樂壇流行榜2023丨魏浚笙奪生力軍男歌手金獎　Jeffrey多謝女友：會送她一個擁抱
22:04 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨魏浚笙奪生力軍男歌手金獎　Jeffrey多謝女友：會送她一個擁抱

你可能感興趣

【新一代男神】魏浚笙新歌《失約巴黎》MV靚人靚景　獲法國駐香港及澳門總領事館大讚
18:17 2023/09/18
【新一代男神】魏浚笙新歌《失約巴黎》MV靚人靚景　獲法國駐香港及澳門總領事館大讚
時尚速報｜Balenciaga首推滑雪系列　男神魏浚笙型格演繹
12:33 2023/12/06
時尚速報｜Balenciaga首推滑雪系列　男神魏浚笙型格演繹
百大型男丨全球百大型男選舉結果出爐　姜濤排第3名教主不入十大【內附詳情】
18:14 2023/12/28
百大型男丨全球百大型男選舉結果出爐　姜濤排第3名教主不入十大【內附詳情】
時尚 魏浚笙 歌手 呂爵安

最高瀏覽

香港小姐丨許芷熒網上報喜懷第三胎　驚喜到流淚：啱啱紮完肚修完身
香港小姐丨許芷熒網上報喜懷第三胎　驚喜到流淚：啱啱紮完肚修完身