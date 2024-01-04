潮流髮型｜顏值爆燈才可駕馭淺色頭髮？　王鶴棣魏浚笙呂爵安完美演繹金毛look

▲ 三位型男顏值爆燈！

髮型對男生來說非常重要，等同女生化妝一樣，能夠提升個人魅力！來到2024年第一季，男生染淺頭髮繼續是潮流指標！內地頂流王鶴棣、近日人氣爆燈的美男子魏浚笙（Jeffrey）、「百大型男」呂爵安（Edan）都不約而同染上淺金髮示人，突顯潮男本色。

不過，金毛look真的不易駕馭，稍有不慎很容易出現「江湖味」，但以上三位型男能夠完美演繹淺金髮造型，為什麼呢？只因為三者都是濃眉大眼的美少年，年輕有活動，最重要是三人都是陽光大男孩，絕對是靠顏值在駕馭金毛look！

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王鶴棣金髮造型帥出新高度

先說王鶴棣，他繼在LV活動中，一頭嘻哈髒辮髮型令人一見難忘後，全新的金髮造型竟然帥出新高度！王鶴棣樣子宜古宜今，換上淺金髮後的他多了一種壞壞的不羈感覺，但五官更為突出，當他將一頭金髮的前陰往後梳，真的令粉絲驚嘆造物者對他的偏愛。

Jeffrey金髮充滿異國王子風情

Jeffrey近日人氣爆燈，在剛過去的《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》勇奪「生力軍男歌手金獎」，他在台上領獎時還向女友發表愛的宣言，被讚是男友典範，又帥又疼女友，連森美都笑他是差點被樣貌耽誤的好歌手，幸好Jeffrey亦不是被髮型耽誤的美男子，他能駕馭不同的髮型，完全零死角！

在頒獎台上，他一頭淺金髮美得動人，金髮配上混血五官，充滿異國王子風情，更神奇地顯得他更青靚白淨，難怪被譽為百年一遇的美男子！

Edan金髮添星味

Edan雖然貴為偶像歌手，但從來都沒有「偶包」，不介意醜化自己，不過其實他底蘊仍是一名濃眉大眼的靚仔，更打入「全球百大型男、美女選舉2023」第72位。Edan早於去年8月，舉行演唱會期間，已經將把頭髮染成了金色，當時更將弄頭髮的照片上載到社交網，並留言：「平時幾無偶包都好，演唱會都要變返型仔安！大家鍾唔鍾意今次嘅造型先？我自己就好滿意嘅！」大家又滿意嗎？

想不到Edan大愛金毛look，到現在還是保留金髮造型，的確這個髮色令Edan更為突出，愈來愈有星味！

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責任編輯：Kiwi Lee