臨時劫案丨城城新片突破悍匪傳統形象　林家棟演繹男人之苦

▲ 賀歲片《臨時劫案》眾演員出席記者會

賀歲片《臨時劫案》在昨日（1月3日）在將軍澳仁濟醫院靚次伯中學舉行記者會，讓戲中一班演員與現場fans、來自仁濟醫院長者中心的老友記、仁濟醫院靚次伯中學的同學仔齊出席。



活動上，於戲中飾演的士司機的林家棟，駕駛的士接載戲中賊王郭富城、安老院長任賢齊，及化身潮爆財神的符家浚，抵逹活動現場，三人手持金槍、金刀及金士巴拿等黃金武器，護送財神抵達，而潮爆財神則捧着大堆金元寶，為現場朋友送上財富祝福。

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預先分享新年喜悅



《臨時劫案》的導演麥啟光及財神符家浚，帶領戲中演員包括郭富城、林家棟、任賢齊、林雪、孫佳君、曾比特、張松枝、ANSONBEAN及王頌茵進場。演員為現場觀眾派送利是、糖果、揮春，分享新年喜悅。

演員除分享戲中點滴，亦安排分成4人一組玩「同心協力估揮春」遊戲，以身體形態扮演揮春內容，再由現場觀眾猜估，財神為得獎者送上禮物作為祝福。

談拍攝感受



3位男主角在會上分享拍攝感受，城城與小齊大談角色之餘，更以自己的歌曲去形容角色，城城指聘小齊做兼職悍匪是《愛的呼喚》，而小齊則笑指自己馬上說多謝答應聘請全因《心太軟》。

談及最難忘的戲份，小齊認為是他們在的士內講心事那場戲，大家惺惺相惜，很有感覺。城城則指以往演慣警察一哥，今次要演悍匪，是很大挑戰，亦希望打破悍匪傳統形象，給觀眾耳目一新的感覺。

城城說：「我的角色有點喜感，亦帶點黑色幽默，加上飾演摔跤選手，因為常磨地碰撞而導致一對變形磨損摔跤耳。在研讀劇本的時候，覺得既然有摔跤耳，不如再加掤哨牙啦！因為代入角色，覺得他要有喜感，所以便向導演提出，特別造了三副假哨牙，選最合適的再帶着練習講對白。」

任賢齊笑言跟林家棟與城城對戲時最辛苦，因為食了城城不少噴出來的口水。林家棟表示，超過30歲的人對他的角色會很有共鳴，笑說：「型又型唔起，又成日騰騰震，唔知點協調老婆同阿媽既關係，又要面對經濟壓力，真係男人之苦。」

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