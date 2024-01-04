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【餐廳結業】連鎖放題餐廳結業稱會藉仍可使用　有食客剩萬元套票斥預約電話無人聽

社會 13:40 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

日式餐廳「鐵板漁屋日本料理」去年底全綫結業，位於荃新天地的分店。(fb群組《香港壽司刺身關注組》/Tom Chan)

日式餐廳「鐵板漁屋日本料理」去年底全綫結業，有網民投訴指，購買了該店的套票，雖然餐廳明言此後可以到友好店使用，但餐廳結業前職員仍在推銷套票，有欺騙之嫌，而且不少苦主曾致電友好店查詢亦沒有人接聽；另有市民稱仍有價值一萬元套票未兌換。TOPick正向餐廳查詢。

日式餐廳「鐵板漁屋日本料理」去年底全綫結業，公司於如心廣場店門口張貼告示。

開業最少14年的鐵板漁屋日本料理一度有4間分店，早前大埔及將軍澳店已結業，荃新天地及如心廣場店亦於去年底結業。從網民上傳的圖片所見，公司於如心廣場店門口張貼告示，指已購買會藉的顧客可以到其位於屯門的友好店繼續使用，並須事先致電該店預約確認。不過有網民在fb群組《香港壽司刺身關注組》指控，曾致電該店卻一直轉駁至留言信箱。TOPick記者於今（4日）下午1時，曾致電公司提供的預約電話及友好店的電話，都沒有人接聽。

另有網民批評，鐵板漁屋日本料理如心店職員在明知餐廳即將結業，仍繼續推銷套票，涉嫌欺騙消費者，「漁屋結業有先兆，但職員堅稱（不會結業）及隱瞞，欺騙客人繼續買會籍，有關結業已在2023年12月31日，所有會籍，所謂好友『屯門青善日本料理』，取巧提供服務。如有其他受害者，請向海關舉報。」

有苦主早前曾向海關投訴，但不獲受理，「冇錯，大埔分店執嗰時職員都隱瞞，我執之前半個月買，同海關舉報都冇用，因為佢仲有分店營業緊，所以冇得告。」

另有留言表示，餐廳近年服務及食物質素不濟，現已沒有光顧，「幫襯咗漁屋呢個集團都有好多年， 近2-3年愈做愈垃圾， 漏單唔出乜都齊， 價錢就一直上揚， 次次食完都安慰自己可能下次會好啲， 已經畀咗好多次機會， 1年前已經冇再同自己荷包過唔去。」

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記者：陳麗娜

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