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【指控誹謗】被列「未經認可醫療服務提供者」　腎科醫生何繼良入稟指控保柏涉誹謗

社會 13:47 2024/01/04

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醫生何繼良。（尚至醫療圖片）

醫療保險公司保柏於2023年11月底，於其網頁將4名醫生列為「未經認可的醫療服務提供者」，其中1名腎科醫生何繼良日前入稟高等法院，指表列及附上字眼內容對其作為醫生專業構成誹謗，要求法庭頒令禁制再作出有關言論，並要求作出賠償及公開道歉。

原告何繼良；答辯人為保柏(亞洲)有限公司、保柏有限公司及British United Provident Association Limited。

入稟狀指，答辯人於2023年11月30日，於其網頁發布「未經認可的醫療服務提供者」文件，文件內列有原告的名字、專業範疇及其香港醫務委員會註冊編號。原告指答辯人於名單後附上文件，內容指名單內人士未達答辯人的水平，故不受理賠償申請。

原告認為名單及附上之字眼內容，對其作為醫生專業構成誹謗，要求法庭頒令禁制答辯人續作出有關誹謗行為，以及要求答辯人作出賠償及公開道歉。

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記者：林育慧

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