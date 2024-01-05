流感高峰｜兩歲半女兒高燒不退入院揭遭3種病毒夾擊　港媽醫院為家：每日只睡2小時

▲ 呂太為了照顧3名女兒，以醫院為家，做媽媽認真辛苦！

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（4日）表示，香港最快下周或進入流感高峰期，尤其兒童抵抗力弱容易被病菌入侵。育有3名女兒的港媽呂太，其中2歲半的二女兒就被三種病毒夾擊，分別是腸病毒，腺病毒及副流感，高燒4日不退，前後入住瑪麗醫院兩次，呂太為了照顧女兒只好以醫院為家，日夜守候在女兒身旁，每日只能睡得3小時。好景不常，二女兒康復後，9歲大女及6個月大的細女都感染了高度傳染性的腺病毒，細女更因此而入院，呂太提醒腺病毒連酒精搓手液都殺不死，所以必須要做一個動作預防感染。

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育有3名女兒的港媽呂太接受了TOPick記者的電話訪問，提到3名女兒都患病感到相當擔心，體力上要時時刻刻照顧她們「好辛苦冇覺好瞓，每日只能瞓得2至3小時」。她知道作為媽媽更不能倒下，所以時刻都做好預防措施，「洗手洗到皮都皺」，幸好自己沒有因此染病，所以今年的新年願望就是全家都身體健康!

呂太表示就讀幼稚園的2歲半二女應是在返學途中雙手周圍摸，接觸到病菌再觸摸口鼻而染上病毒，去年10月尾開始流鼻水及發燒，初時以為是流感，但食藥後都沒有好轉，直到去年11月頭出現發高燒、眼腫及嘔的徵狀，呂太即時聯絡私家醫院，但多間私院都表示兒科床位爆滿而拒收，及後急送女兒入瑪麗醫院，剛醫生檢驗後，證實患上腸病毒，腺病毒及副流感，醫生指腺病毒會引致眼腫、而腸病毒會引致嘔吐，而二女亦開始沒有胃口，醫生開了肛門塞藥退燒，呂太問醫生為什麼會同時染上三隻菌?醫生都指「原因不明」。

▲ 二女入院兩次。受訪者提供

呂太續說:「二女在住院數天後出院，回家一天後又再次發高燒，即時再入院，在等候急症室時突然全身出紅疹，醫院即時安排照肺，這次住了4天醫院，出院後仍然有咳及流鼻水。」好景不想，6個月大的細女都感染了高度傳染性的腺病毒，入住瑪麗醫院2天，呂太說:「住到姑娘都認得我！」而9歲大女同樣染上腺病毒，幸好食藥後痊癒。呂太憶述整個過程，感恩有「神隊友」丈夫陪伴度過，

一放工就買食物到醫院，接手照顧女兒，我可以坐的士返屋企梳洗。

最後呂太提醒港媽們，一定要為子女做好預防，平時要戴好口罩，而腺病毒連酒精搓手液都殺不死，所以必須要勤洗手。另外就是要打流感針，她憶述大女已打了針，而二女因為患病途中幼稚園才安排打針，所以冇得打，現在已經補打，而細女都已經注射。

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兒童出現6症狀要留心

據台灣兒童感染科醫生顏俊宇在Facebook專頁《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》發文，指出最近遇到不少小孩，他們的症狀都有「高燒快7天，咳嗽有痰、鼻涕、鼻塞、喉嚨痛、眼睛紅癢，甚至有大量黃眼屎」，檢查得出的結果是腺病毒快篩呈陽性。

有抗體也會重複感染

顏俊宇又指出，得完腺病毒雖然會產生抗體，但不是終生免疫，還是會產生「重複感染」，而且一年四季都有可能得到。感染腺病毒的病程比較長，一般是7至14天，因為目前沒有特效藥可以醫治，還是以症狀支持療法為主。

酒精殺不死

至於預防方面，他表示因為腺病毒和腸病毒一樣沒有套膜，所以用酒精殺不死，還是要用漂白水（500ppm)環境消毒才有用。緊記常用洗手乳洗手，沒洗手前避免觸碰口眼鼻，以防病從口入！

他更指診所有不少小孩每個月都患感冒一次，叮囑校園生活很密集，很容易感染新病毒，所以爸媽切勿過度焦慮，讓孩子注意衛生便可減少感染機會。

什麼是腺病毒

據衞生署資料顯示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生。

病徵

不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；及眼睛發炎（俗稱紅眼症 ）。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

傳播途徑

腺病毒主要透過飛沫（如咳嗽或打噴嚏）、直接接觸患者的口鼻分泌物（例如與患者握手，或接觸受污染的物件表面），或進食受污染的食物或食水傳播；及可於學校及醫院等院舍內引致急性呼吸道及眼睛感染的爆發。

潛伏期

潛伏期一般為 2－14 天。

治理方法

此病症並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分。

預防方法

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒。

2. 保持良好的環境衞生

定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（即把1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15 － 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

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記者:陳麗薇