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餐桌禮儀︱日本餐廳用餐後1舉動被批沒品又沒教養　禮儀專家揭：造成洗碗工人困擾

休閒消費 19:04 2024/01/07

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日本禮儀家分享用完餐把湯蓋反著蓋回去是一件很沒品德的行為。(iStock圖片)

所謂入境隨俗，各國有飲食文化和餐桌禮儀，遵守每個禮儀背後都是一種尊重。日本被視為禮儀之國，從餐桌禮儀到搭車都各有禮儀。近日，日本的某位禮儀家分享，用完餐把湯蓋反著蓋回去，原來是一件很沒品德，很沒教養的行為，背後原因會為洗碗工人造成困擾，也可能讓湯碗的塗漆掉落。

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Facebook專頁「日本省錢小站」轉發一位日本禮儀專家的分享，指在日本用餐後把湯蓋反著蓋，即喝完湯把湯蓋反轉合上，「是一件很沒品，很沒教養的行為」。反著蓋受到空氣或者食物影響，導致黏住打不開，不但為洗碗工人造成困擾，也可能讓湯碗的塗漆掉落。

然後，禮儀專家建議，若湯蓋打開後，用餐時只需把蓋子放到湯品的旁邊，如「如果湯是放在餐盤右側，就把蓋子放右邊；如果湯是放在餐盤左側，就把蓋子放左邊」，或者喝完直接正蓋，回復到端出來的狀態。

貼文一出，掀起網友討論，「最好的餐桌禮儀，可能是不要做多餘的事，讓他們自己收拾」、「我是會還原的人，但店家會困擾不知道是否已吃完」，更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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