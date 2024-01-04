全球首宗｜阿拉斯加北極熊染禽流感致死　專家警告或掀生態災難　獸醫：疑經一渠道感染｜附預防禽流感6大貼士

阿拉斯加一隻北極熊近日證實染上禽流感H5N1死亡，相信是全球首宗北極熊感染禽流感致死個案，也證明高度傳染的H5N1已散播到地球最偏僻之處。科學家警告，H5N1一旦在極地蔓延，恐造成嚴重生態災難。

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全球逾億隻鳥類 2021年起染疫亡

阿拉斯加環境保護部去年底證實事件，並表示有關北極熊的屍體在阿拉斯加最北部的城鎮之一Utqiagvik被發現。阿拉斯加州獸醫鮑伯（Bob Gerlach）向外媒表示，估計這隻北極熊因進食病鳥屍體，令自己被感染。由於北極熊主要生活在人煙稀少的偏遠地區，他估計或有更多北極熊死亡個案尚未被發現。

這波高傳染性的禽流感H5N1疫情始於2021年，估計已導致全球上億隻鳥類死亡，還造成數以千計哺乳類動物致死。阿拉斯加近月來亦先後發現禿鷹、狐狸和三趾鷗等死於H5N1。

南極洲方面，去年10月於南喬治亞島附近的鳥島（Bird Island）發現棕色賊鷗感染H5N1，成為全球首宗已知的南極H5N1病例。兩個月後，數以百計象鼻海豹死亡，南極數處地點棕色賊鷗、海狗及海帶鷗的死亡數目上升。

專家：H5N1已成生態多樣性疫情

東安格利亞大學保護生物學名譽教授貝爾（Diana Bell）接受外媒訪問指，禽流感曾經傳染到南極洲，現在又出現在北極極地地區的哺乳動物中，這是令人震驚的消息：「我們已經擁有一場被稱為H5N1的大型生態多樣性疫情，它已經殺死了這麼多的鳥類和哺乳類動物。」

科學家警告，很多極地動物都未接觸過禽流感病毒，加上極地亦有好多瀕危動物，一旦H5N1在極地環境蔓延，可能引發現今世代最大的生態災難。

人類感染H5N1具致死風險

根據衛生防護中心資料，禽流感是由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致。禽流感的病徵可由流感樣病徵，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痛，到嚴重的呼吸道感染，例如肺炎。眼部感染（結膜炎）和胃腸症狀（例如噁心、嘔吐和腹瀉）也可能出現。潛伏期約7至10日，較嚴重的類型（如甲型禽流感H5N1、H5N6、H7N9或H10N8病毒）可引致呼吸衰竭、多種器官衰竭，甚至死亡。

人類主要透過接觸染病的禽鳥（活鳥或死鳥）或其糞便，或接觸受污染的環境（例如濕貨街市和活家禽市場）而感染禽流感病毒。禽流感病毒在人類之間的傳播能力十分低。與活家禽有近距離接觸的人士較易感染禽流感。長者、兒童及長期病患者一旦受感染，亦較容易出現併發症，如支氣管炎、肺炎等。

6招減低感染風險

中心提醒，市民應避免接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便，並留意以下重點以預防感染禽流感：

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