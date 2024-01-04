  • 17°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 19:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝頒獎典禮2023丨馬貫東第三度殺入男配十強　網民力撐：唔畀獎佢都唔得啦！

娛樂 17:47 2024/01/04

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

馬貫東兩度打入《萬千星輝頒獎典禮》男配十強。

現年37歲、在2007年參加TVB藝訓班入行的馬貫東，默默耕耘逾16年的他，之前已曾兩度殺入《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角十強，實力早獲肯定。

在今年，馬貫東再憑《破毒強人》杜飛一角贏盡好評第三度殺入男配十強；加上繼熱播劇《新聞女王》之後，馬貫東於最新兩線劇《妳不是她》及《旁觀者》中亦有出色發揮，令男配呼聲愈炒愈熱，有網民直指馬貫東贏盡天時地利，並笑言：「唔畀獎佢都唔得啦！」

【破毒強人】馬貫東角色領便當　觀眾大讚好演技力撐奪最佳男配角獎

點擊圖片放大
+6
+5

萬千星輝2023丨兩種截然不同演繹

雖然同一晚有兩個馬貫東，但向來被視為實力派的他成功演繹出兩種截然不同的感覺。

在《妳不是她》，馬貫東飾演為人穩重老實、對愛妻敏兒（彭慧中飾）及繼子俊仔（王瑋程飾）照顧周到的阿木；不但舉手投足均流露穩重暖男感，就連眼神及聲線亦相當溫柔，如此好男人角色自然成功入屋，獲網民大讚順眼兼舒服。

在另一劇集《旁觀者》，馬貫東形象一轉演「口水多過茶」的市儈冇腦爛仔高大昇，一出場夠晒格衰兼樣衰之餘，還因不諳英語弄致笑話百出；為顧住面子，又會爆發「小學雞式」爛渣還擊，相當搞笑，獲網民大讚角色突出又可愛。

點擊圖片放大
+4
+3

爛仔高大昇表面愛蝦蝦霸霸、到處撩女仔的大昇，不但真實性格單純，更是癡心情長劍一名，對Cindy（胡美貽飾）死心塌地的他，更因反被女方騙去大筆金錢傷心欲絕，其中一幕含著一泡淚水、大大啖地胡亂扒飯的場口，更是有喜感得來還帶點虛心感。

如此「多變」，難怪馬貫東在拍攝花絮中亦透露，高大昇是其入行以來從未演過的角色，對其來說相當大挑戰之餘，角色人設亦很有層次。

馬貫東說：「呢個角色唔單止同我以往角色完全唔同，同我本身性格亦反差非常大，所以好享受、滿足。最初我都好擔心hand唔handle到咁爛仔嘅角色，佢惡得嚟又善良，仲要好蝦添，好多層次。」

點擊圖片放大
+4
+3

萬千星輝2023丨與黎耀祥合後演技進步

馬貫東曾接受無綫娛樂新聞台主播訪問表示，自中二、中三加入話劇社後便對演戲產生興趣，之後參加21期藝員訓練班正式入行。他坦言，入行頭6至7年的角色都未有太大發揮，很多角色甚至沒有名字。

但馬貫東卻完全未因此感灰心：「始終都係鍾意呢一行。」直到遇上《鐵馬戰車》及《愛‧回家之八時入席》，形象開始入屋，他坦言《愛‧回家之八時入席》是他人生十分重要的里程碑，並坦言與黎耀祥合作，令他演技進步不少。

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

TOPick柴犬追星
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

馬貫東感激說：「同佢（祥哥）做戲冇壓力，因為你點做佢都可以接到你畀番你，佢唔會控制你話：『你呢句要咁講，我先可以咁講』。」

問到入行多年最深刻事件，馬貫東直言曾遭合作演員掟劇本，更一直找不到背後原因：「到依家都唔知原因係咩，但大家對緊稿時跟住無啦啦掉我劇本，跟住我呆咗點解要咁做嘅？」

點擊圖片放大
+4
+3

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【破毒強人】馬貫東角色領便當　觀眾大讚好演技力撐奪最佳男配角獎
12:09 2023/08/23
【破毒強人】馬貫東角色領便當　觀眾大讚好演技力撐奪最佳男配角獎
萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？
18:28 2023/12/27
萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？
萬千星輝頒獎典禮2023丨李佳芯殺入視后十強　兩年冇劇拍排位企最側被指投閒置散
13:47 2023/12/22
萬千星輝頒獎典禮2023丨李佳芯殺入視后十強　兩年冇劇拍排位企最側被指投閒置散
萬千星輝頒獎典禮2023丨阮浩棕入行10年首獲獎項提名　 有望與緋聞女友何沛珈齊奪「飛躍」
今日 13:36
萬千星輝頒獎典禮2023丨阮浩棕入行10年首獲獎項提名　 有望與緋聞女友何沛珈齊奪「飛躍」
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋入圍飛躍男藝人10強　Jarvis獨挑大樑主持頒獎禮盡騷功力
16:38 2023/12/27
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋入圍飛躍男藝人10強　Jarvis獨挑大樑主持頒獎禮盡騷功力
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎
17:47 2023/12/12
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎

你可能感興趣

【破毒強人】馬貫東角色領便當　觀眾大讚好演技力撐奪最佳男配角獎
12:09 2023/08/23
【破毒強人】馬貫東角色領便當　觀眾大讚好演技力撐奪最佳男配角獎
萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？
18:28 2023/12/27
萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？
萬千星輝頒獎典禮2023丨李佳芯殺入視后十強　兩年冇劇拍排位企最側被指投閒置散
13:47 2023/12/22
萬千星輝頒獎典禮2023丨李佳芯殺入視后十強　兩年冇劇拍排位企最側被指投閒置散
馬貫東 娛樂人物職業 演員 妳不是她 旁觀者（電視劇） 破毒強人 萬千星輝頒獎典禮 綠葉 電視劇

最高瀏覽

香港小姐丨許芷熒網上報喜懷第三胎　驚喜到流淚：啱啱紮完肚修完身
香港小姐丨許芷熒網上報喜懷第三胎　驚喜到流淚：啱啱紮完肚修完身