萬千星輝頒獎典禮2023丨馬貫東第三度殺入男配十強　網民力撐：唔畀獎佢都唔得啦！

▲ 馬貫東兩度打入《萬千星輝頒獎典禮》男配十強。

現年37歲、在2007年參加TVB藝訓班入行的馬貫東，默默耕耘逾16年的他，之前已曾兩度殺入《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角十強，實力早獲肯定。

在今年，馬貫東再憑《破毒強人》杜飛一角贏盡好評第三度殺入男配十強；加上繼熱播劇《新聞女王》之後，馬貫東於最新兩線劇《妳不是她》及《旁觀者》中亦有出色發揮，令男配呼聲愈炒愈熱，有網民直指馬貫東贏盡天時地利，並笑言：「唔畀獎佢都唔得啦！」

【破毒強人】馬貫東角色領便當 觀眾大讚好演技力撐奪最佳男配角獎

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萬千星輝2023丨兩種截然不同演繹

雖然同一晚有兩個馬貫東，但向來被視為實力派的他成功演繹出兩種截然不同的感覺。

在《妳不是她》，馬貫東飾演為人穩重老實、對愛妻敏兒（彭慧中飾）及繼子俊仔（王瑋程飾）照顧周到的阿木；不但舉手投足均流露穩重暖男感，就連眼神及聲線亦相當溫柔，如此好男人角色自然成功入屋，獲網民大讚順眼兼舒服。

在另一劇集《旁觀者》，馬貫東形象一轉演「口水多過茶」的市儈冇腦爛仔高大昇，一出場夠晒格衰兼樣衰之餘，還因不諳英語弄致笑話百出；為顧住面子，又會爆發「小學雞式」爛渣還擊，相當搞笑，獲網民大讚角色突出又可愛。

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爛仔高大昇表面愛蝦蝦霸霸、到處撩女仔的大昇，不但真實性格單純，更是癡心情長劍一名，對Cindy（胡美貽飾）死心塌地的他，更因反被女方騙去大筆金錢傷心欲絕，其中一幕含著一泡淚水、大大啖地胡亂扒飯的場口，更是有喜感得來還帶點虛心感。

如此「多變」，難怪馬貫東在拍攝花絮中亦透露，高大昇是其入行以來從未演過的角色，對其來說相當大挑戰之餘，角色人設亦很有層次。

馬貫東說：「呢個角色唔單止同我以往角色完全唔同，同我本身性格亦反差非常大，所以好享受、滿足。最初我都好擔心hand唔handle到咁爛仔嘅角色，佢惡得嚟又善良，仲要好蝦添，好多層次。」

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萬千星輝2023丨與黎耀祥合後演技進步

馬貫東曾接受無綫娛樂新聞台主播訪問表示，自中二、中三加入話劇社後便對演戲產生興趣，之後參加21期藝員訓練班正式入行。他坦言，入行頭6至7年的角色都未有太大發揮，很多角色甚至沒有名字。

但馬貫東卻完全未因此感灰心：「始終都係鍾意呢一行。」直到遇上《鐵馬戰車》及《愛‧回家之八時入席》，形象開始入屋，他坦言《愛‧回家之八時入席》是他人生十分重要的里程碑，並坦言與黎耀祥合作，令他演技進步不少。

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馬貫東感激說：「同佢（祥哥）做戲冇壓力，因為你點做佢都可以接到你畀番你，佢唔會控制你話：『你呢句要咁講，我先可以咁講』。」

問到入行多年最深刻事件，馬貫東直言曾遭合作演員掟劇本，更一直找不到背後原因：「到依家都唔知原因係咩，但大家對緊稿時跟住無啦啦掉我劇本，跟住我呆咗點解要咁做嘅？」

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