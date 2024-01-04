公屋改造︱$9000改造恐怖舊公屋毋須裝修　歌手變收納師6招變出設計感家居

▲ 成為收納師的歌手陳葦璇僅花$9000改造恐怖舊式公屋，毋須裝修就能變出設計感家居。

【公屋/收納/陳葦璇】要改善公屋居住環境，不必斥巨資裝修，1萬元以下都可以來個大變身！女歌手陳葦璇（Kira）最近完成了收納課程，成為一名收納師，並拍了多段替人執屋改造家居的影片，近日她發布一段為「恐怖級」邋遢舊式公屋改造的影片，毋須裝修，僅花9,000元重新佈置及做好收納，令公屋變身為設計感簡潔家居！

最新影片推介：

在ViuTV《全民造星III》奪得亞軍的陳葦璇，向來喜歡執屋，同事得知後便為她報讀收納師課程，從課堂中發現自己有天分，其後開始拍攝執屋收納影片，從中認識不同界別人士的故事，且在幫人過程中也感到很開心。

Kira在YouTube上載了一系列「我要做個收納師」的短片，分享她為不同家居改造的過程。最近一集她來到一間舊式公屋，呈開放式設計，廁所及廚房都設於露台，屋主又養有貓咪。屋內存放大量雜物，但屋主缺乏收納意識，令家居又混亂又鋪滿灰塵，甚至有霉漬，陳葦璇形容這是她見過「最污糟的屋企」，達到「恐怖級」。

▲ 歌手陳葦璇最近完成收納課程，成為一名收納師。（影片截圖）

陳葦璇6招改造公屋單位

由於裝修工程超出她的能力範圍，因此她用了執拾、添置傢俱及DIY等軟裝方式去改造，她在片中使出6招為屋主進行大清潔、斷捨離、油漆翻新、瓷磚貼和地板貼、添置家俱、整理空間遮蔽雜物及加裝飾點綴，整個改造費只需9,000元，便成功為單位大變身，連屋主都大讚！

不少網民看完影片均大讚Kira厲害，「好有室內設計感覺」、「收納分類令到單位更好用」、「你真係好有裝飾嘅天份，而且好實用」、「間屋真真係超級污糟，做得好有心，超讚啦」等。

點擊圖片睇陳葦璇為公屋改造過程：

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責任編輯：林綺玲