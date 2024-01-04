  • 18°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公屋改造︱$9000改造恐怖舊公屋毋須裝修　歌手變收納師6招變出設計感家居

家事百科 16:33 2024/01/04

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

成為收納師的歌手陳葦璇僅花$9000改造恐怖舊式公屋，毋須裝修就能變出設計感家居。

【公屋/收納/陳葦璇】要改善公屋居住環境，不必斥巨資裝修，1萬元以下都可以來個大變身！女歌手陳葦璇（Kira）最近完成了收納課程，成為一名收納師，並拍了多段替人執屋改造家居的影片，近日她發布一段為「恐怖級」邋遢舊式公屋改造的影片，毋須裝修，僅花9,000元重新佈置及做好收納，令公屋變身為設計感簡潔家居！

最新影片推介：

童學園
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

在ViuTV《全民造星III》奪得亞軍的陳葦璇，向來喜歡執屋，同事得知後便為她報讀收納師課程，從課堂中發現自己有天分，其後開始拍攝執屋收納影片，從中認識不同界別人士的故事，且在幫人過程中也感到很開心。

Kira在YouTube上載了一系列「我要做個收納師」的短片，分享她為不同家居改造的過程。最近一集她來到一間舊式公屋，呈開放式設計，廁所及廚房都設於露台，屋主又養有貓咪。屋內存放大量雜物，但屋主缺乏收納意識，令家居又混亂又鋪滿灰塵，甚至有霉漬，陳葦璇形容這是她見過「最污糟的屋企」，達到「恐怖級」。

歌手陳葦璇最近完成收納課程，成為一名收納師。（影片截圖）

陳葦璇6招改造公屋單位

由於裝修工程超出她的能力範圍，因此她用了執拾、添置傢俱及DIY等軟裝方式去改造，她在片中使出6招為屋主進行大清潔、斷捨離、油漆翻新、瓷磚貼和地板貼、添置家俱、整理空間遮蔽雜物及加裝飾點綴，整個改造費只需9,000元，便成功為單位大變身，連屋主都大讚！

不少網民看完影片均大讚Kira厲害，「好有室內設計感覺」、「收納分類令到單位更好用」、「你真係好有裝飾嘅天份，而且好實用」、「間屋真真係超級污糟，做得好有心，超讚啦」等。

點擊圖片睇陳葦璇為公屋改造過程：

點擊圖片放大
+28
+27

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

相關文章

【公屋裝修】港媽排公屋7年半終上樓 溫馨裝修似足私樓加裝浴缸為女兒圓夢
13:55 2023/10/12
【公屋裝修】港媽排公屋7年半終上樓 溫馨裝修似足私樓加裝浴缸為女兒圓夢
【成功上樓】告別$4700租90呎劏房日子　新來港婦花12萬裝修230呎公屋
10:51 2023/09/04
【成功上樓】告別$4700租90呎劏房日子　新來港婦花12萬裝修230呎公屋
【公屋裝修】230呎公屋間出3房神裝修　師傅用盡空間：一部冷氣全屋夠涼
16:17 2023/02/10
【公屋裝修】230呎公屋間出3房神裝修　師傅用盡空間：一部冷氣全屋夠涼

你可能感興趣

【公屋裝修】港媽排公屋7年半終上樓 溫馨裝修似足私樓加裝浴缸為女兒圓夢
13:55 2023/10/12
【公屋裝修】港媽排公屋7年半終上樓 溫馨裝修似足私樓加裝浴缸為女兒圓夢
【成功上樓】告別$4700租90呎劏房日子　新來港婦花12萬裝修230呎公屋
10:51 2023/09/04
【成功上樓】告別$4700租90呎劏房日子　新來港婦花12萬裝修230呎公屋
【公屋裝修】230呎公屋間出3房神裝修　師傅用盡空間：一部冷氣全屋夠涼
16:17 2023/02/10
【公屋裝修】230呎公屋間出3房神裝修　師傅用盡空間：一部冷氣全屋夠涼
公屋 家居 裝修設計 家具 歌手 陳葦璇 全民造星 YouTuber YouTube 開放式間隔

最高瀏覽

深圳好去處丨深圳新商場前海壹方匯開幕　設花海巨型屏幕打卡位+免費巴士直達
深圳好去處丨深圳新商場前海壹方匯開幕　設花海巨型屏幕打卡位+免費巴士直達