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新聞女王丨佘詩曼拍足十小時零疲態　皮膚狀態勁好有原因

娛樂 15:48 2024/01/04

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視后佘詩曼近日為護膚品牌拍攝全新廣告，在早前播出的劇集《新聞女王》，除了劇情以外，現年已48歲的阿佘仍時刻保持完美的肌膚狀態，亦引來極大討論，甚至有網民評論她「狀態看著像極20歲」、「美到發光的娘娘」等，由「新聞女王」到「凍齡女王」，阿佘絶對當之無愧！ 

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去年遇到好角色

隨著日前劇集的熱播，阿佘的人氣事業再攀高峰，更被封為今屆大熱視后，日程排得滿滿。

阿佘更總結過去一年成績：「感恩上天給了我一個很好的2023，更得到一個令我過足戲癮的『Man姐』角色，回顧當時長時間拍攝，需要保持最佳狀態，就必須內外同時兼備。」

她透露，平時常飲用蜜糖水，所選用護膚品亦選含麥盧卡花蜜的產品：「令肌膚24小時由內至外都得獲得滋潤，將最靚的一面呈現給觀眾。」

阿佘真係Keep得好好。

保養得宜

眾所周知，一直擁有「凍齡」美譽的阿佘在保養方面十分自律，在護膚細節上更一絲不苟，她會因應肌膚不同狀態及畫夜選取適合產品進行護理。

阿佘亦大方分享自己的保養小貼士：「早上使用輕透版『小蜜罐』，水潤透薄的質地即時吸收，肌膚水分充足之餘能令彩妝持久不脫 ; 晚上時則使用滋潤版『小蜜罐』，乳酪質地能深度滋潤已工作一天的疲憊肌膚，配合按摩手法，加強吸收及提升面部輪廓，塑造立體3D緊緻的肌膚。」

護膚成放鬆途徑

阿佘更表示：「平時工作忙碌，日常的護膚過程成為我其中一個放鬆途徑。我特別喜歡Age Perfect花蜜奢養面霜『小蜜罐』的花蜜香氣，能讓我放鬆平靜，尤其當工作繁忙，日夜作息顛倒的時候，護膚時間成為最私密的奢寵時刻。」

難怪經常拍攝、出席宣傳工作或私下素顔的她，肌膚狀態也是肉眼可見的完美，皮膚緊緻有彈性，輕鬆駕馭任何鏡頭拍攝。

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透過眼神﹑表情呈現

另外，阿佘更一貫女王口吻，分享自己的演戲心得：「演技是需要透過細膩的表情、眼神的表達，將能量傳遞給觀眾，溫柔優雅同時要蘊含强大力量，正如我過往的角色及今次的『Man姐』一角，相信觀眾都不難發現這種氣場。」

她續說：「演戲時將角色的心理狀態傳遞給觀眾非常重要，一個簡單的眼神則可詮釋一切，所以，眼部護理不可忽視，而我力推就是Age Perfect的花蜜奢養眼霜，有助減淡眼部細紋及黑眼圈，而它的眼部凍感按摩棒，更能讓雙眼放鬆，瞬間冰感助我改善眼部浮腫，就算前一晚熬夜看劇本，第二朝亦能炯炯有神！」

拍足十小時

當日廣告拍攝過程長達10小時，但阿佘全日狀態大勇，肌膚展現零疲態，鋒利的面部輪廓讓她全方無死角展示出女王氣場，每一個舉手抬足都充滿著自信，散發讓人無法抗拒的魅力，就連在場導演都大讚凍齡的阿佘令後期剪輯功夫省卻不少，逗得阿佘十分開心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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