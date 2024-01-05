情緒波動｜女子跨年夜中$780萬頭獎　2024年成富翁當場嚇暈　醫生警告：太激動小心2大危機

▲ 女子跨年夜中$780萬頭獎，2024年成富翁當場嚇暈，醫生警告：太激動小心2大危機。

不少人都曾想象過中大獎，而美國一名女子就現實了此夢想。在跨年夜（2023年12月31日）當晚，她竟中了威力球樂透（Powerball）的100萬美元（約780萬港元）頭獎，成為2024年威力球第一名百萬大獎中獎者，嚇得她當場暈倒地上。

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據《紐約郵報》報道，美國北卡羅萊納州女子Pamela Bradshaw，在跨年夜參加美國ABC電視台的跨年特別節目直播，該節目在現場舉行威力球開獎活動。午夜時分，主持人Ryan Seacrest公布獲獎者，

1號！Pamela，你成為百萬富翁了！

當Pamela聽到自己的名字被讀出時，震驚得昏倒在地。她一夜間竟晉身百萬富翁，成為了2024年首位威力球百萬大獎得主。在主持人和Pamela女兒Joanna Hinson的幫助下，Pamela重新站起身，激動地大叫：「感謝上帝！我太幸運了！」

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據北卡羅來納州彩票公司稱，這是北卡羅來納州連續第二年在跨年夜贏得了100萬美元，5名有機會角逐百萬大獎者，皆獲得了可前往紐約親自參與開獎的觀光之旅。

對於第一次來到紐約的Pamela，她興奮地表示，這是她第一次親眼看到自由女神像，也是她第一次搭飛機。之後她計劃用這筆錢買房子，擁有屬於自己的家。

情緒激動或會誘發心臟病

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問表示，如果本身屬於心血管高風險族群，情緒不宜有太多波動，其中包括暴怒失控或長期消極的情緒或會令腎上腺系統釋放大量腎上腺素，引起心跳加速，心肌收縮力增強，同時令血管收縮，導致血壓升高，冠狀動脈收縮，從而誘發心血管疾病的問題；另外情緒波動還有機會引起血脂水平升高，並激活血小板，促進斑塊破裂，誘發血栓形成，增加發生心肌梗死或中風的風險。

保持良好血壓4貼士

情緒激動可致血壓突然升高，造成頭暈頭痛、甚至昏倒等問題。香港心臟專科學院前院長陳藝賢醫生曾表示，不少因素都會令血壓即時升高，例如做運動、飲咖啡、吸煙或情緒激動等，但多數只是短暫影響：

當人的情緒高漲或緊張時，生理反應會刺激交感神經，令血壓受影響。例如緊張多數因感知到危險，故心跳會加快、提升血壓，增強逃生能力；當危機解除後，血壓自然下降。

要維持良好血壓，除了要緩和情緒、避免大幅波動外，亦可注意運動與飲食：

多吃生果、蔬菜、糙米、蕎麥、堅果等，均有助控制血壓。

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