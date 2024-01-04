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【新年新鈔】1.25起16天可換新鈔及「迎新鈔」　1.18起接受網上預約

社會 15:43 2024/01/04

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1月25日起開始農曆新年鈔票兌換服務。（資料圖片）

農曆新年將至，香港金融管理局及3間發鈔銀行（香港上海滙豐銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司及中國銀行（香港）有限公司）今日（4日）宣布，3間發鈔銀行的分行將於1月25日（星期四）至2月9日（星期五）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

金管局指，鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。又稱，主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

為方便市民換鈔，3間發鈔銀行會採取適當的措施，包括於提供換鈔服務的首3天，即1月25日（星期四）至1月27日（星期六），提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）專門用作提供換鈔服務。

發鈔銀行亦會於1月18日（星期四）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

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責任編輯：陳麗娜

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