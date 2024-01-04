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【走私案】海關破歷來最大宗陸路走私燕窩案　檢市值950萬元燕窩拘1人　　

社會 16:01 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

海關昨日（3日）破獲歷來最大宗陸路走私燕窩案件，檢獲234公斤燕窩，市值950萬元。（黃傑偉攝）

海關昨日（3日）破獲歷來最大宗陸路走私燕窩案件，檢獲234公斤燕窩，市值950萬元，行動中拘捕一名65歲貨車司機。

海關陸路邊境口岸科文錦渡組高級督察曾慶元指，海關鑑於年近歲晚，內地對高價食材殷切，關員加強檢查北上貨車，關員於昨日於文錦渡關卡，檢查一輛準備離境往內地報稱空載貨車，發現車上有113個疊起用作載菜膠籃及膠卡板，關員以X-光檢查發現，膠籃與膠籃之間有陰影異象，經詳細檢查後，發現膠籃間存放有大批走私燕窩，檢獲數量234公斤，市值950萬元，為歷來陸路走私燕窩最大宗案件，隨即拘捕65歲男貨車司機，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕，被捕男司機現保釋候查。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任林駿興指，自疫後復常，走私集團利用頻繁兩地人流及運輸車輛進行走私活動，年近歲晚更不惜利用多種途徑，例如今次以膠籃間空隙走私高價食材，但仍難逃海關偵查。海關重申，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列載貨清單，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。市民如發現走私活動，可致電海關熱線2545 6182舉報。

海關昨日（3日）破獲歷來最大宗陸路走私燕窩案件，檢獲234公斤燕窩，市值950萬元。（黃傑偉攝）

海關昨日（3日）破獲歷來最大宗陸路走私燕窩案件，檢獲234公斤燕窩，市值950萬元。（黃傑偉攝）

行動中拘捕一名65歲貨車司機。（黃傑偉攝）

行動中拘捕一名65歲貨車司機。（黃傑偉攝）

（左）海關陸路邊境口岸科文錦渡組高級督察曾慶元、（右）海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任林駿興。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉

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