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星二代丨王子涵離開TVB轉當OL　上載照片放閃男友樣貌曝光

娛樂 16:41 2024/01/04

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王子涵分享男友合照放閃。

王晶愛女王子涵於TVB劇《愛·回家之開心速遞》飾演的皎皎深入民心，成功令觀眾留下印象。但在形象漸漸入屋的時候，王子涵在2023年8月中，決定離開效力8年TVB，以自由身的身份重新出發，當時她在個人社交平台發文宣布離開TVB時表示：

不要誤會我沒有放棄我的夢想
我只是以自由身身份去尋找另一個更好的我
希望我會得到更高嘅成就

【星二代】王子涵坦承做「王晶女兒」是包袱　Dada：爸爸好少稱讚我

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王子涵慶祝周年紀念放閃

在9月，王子涵在個人社交平台騷婚照，一度被網民以為她宣布婚訊，不過她即澄清「仲未嫁得出」，之後與網民玩「你問我答」，被問到久未亮相幕前有甚麼發展時，自揭：「新工作發展中！過緊OL生活。」同時補充仍會以其他方式繼續在熒幕與大家見面。

當上OL的她，在昨日，王子涵於個人IG以Story方式上載3張慶祝周年紀念的相片放閃，當中一張相是OL打扮的她拿住一大束紅玫瑰自拍，並寫「THANK YOU MR CHOW」，由此可知王子涵的男友姓；另外兩張相，是她與男友的合照，從相中所見，周先生長得甚高大，而且與王晶一樣臉圓圓，甚有福相。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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