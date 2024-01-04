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【季度預報】天文台料厄爾尼諾持續至明年春季　1至3月雨量維持正常至偏多

社會 16:26 2024/01/04

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天文台發布最新季度預報，預料厄爾尼諾將於冬季餘下時間及春季持續。（天文台圖片）

厄爾尼諾現象在過去個多月持續，以致赤道太平洋中部及東部水溫維持偏暖。天文台發布最新季度預報，預料厄爾尼諾將於冬季餘下時間及春季持續，亦參考統計分析指本港1至3月的雨量會維持在正常至偏多程度，機會一般較高。

綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，天文台預料厄爾尼諾現象會在2023/24年冬季餘下時間及2024年春季持續。

氣溫預測方面，天文台指1至3月氣溫有顯著長期上升趨勢，季度平均氣溫出現正常至偏高情況的機會一般較高，不過日與日之間氣溫變化大，間中亦會有寒冷天氣。另外，天文台又提到，世界各地大部分氣候模式預測1至3月輸送至華南沿岸的水汽會較多，本港1至3月的雨量會維持在正常至偏多程度，機會一般較高，故提醒市民留意天氣消息。

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責任編輯：梁凱婷

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