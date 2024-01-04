【呼吸道疾病】張竹君預料下周進入流感高峰期　新冠活躍程度上升

▲ (左起）衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮、衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業。（朱永倫攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，流感入院率達0.48，已高於基線水平，本港下周有機會踏入流感高峰期；張竹君亦表示，新冠病毒個案亦上升，預料JN.1變異株會成為主流。

張竹君表示，目前流感入院率數字為0.48，較0.25的基線水平高；至於最新實驗室監測率達8.49，暫低於9.21的基線水平。張表示，當實驗室監測率亦升至基線水平以上，本港將進入流感高峰期。

新冠病毒活躍程度亦上升，當局表示JN.1病人樣本的比例已升至百分之60，污水樣本已達至百分之26，指已屬相當高，預料會成為主流變異株。當局強調，世衞暫時沒有証據顯示，JN.1會令新冠重症及死亡個案上升。至於肺炎肢原體個案數目，則維持平穩。

醫管局總行政經理李立業表示，今周公布的兩宗兒童嚴重個案，包括4歲及20歲男童，於接受治療後情況已回復穩定。防護中心應急及項目管理處主任歐家榮表示，小朋友接種率明顯升幅，不過年幼組群的接種率只有百分之16，令人擔心。

李立業表示，目前公立醫院內科住院率為116%，承認病房佔用率有一定壓力。李續指，北大嶼山感染控制中心目前處於備用狀態，不過現階段盡量不希望需要重啟。

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記者：陳展棋