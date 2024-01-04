  • 18°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 17:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【垃圾徵費】團體推全港首個電動智能廚餘回收車計劃　將為北區鄉村等提供流動收集服務

社會 16:23 2024/01/04

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

全港第一部電動智能廚餘回收車。（弘毅環保教育發展基金圖片）

弘毅環保教育發展基金得到環境及自然保育基金資助，舉辦《環保基金-電動智能廚餘回收車先導計劃 (新界北區)》，項目將透過設置一部裝備「智能廚餘回收箱」的電動貨車，走訪北區不同地方，結合裝設於車上、以「再生能源」及「資源循環」作主題的多元化教育設備，提供不同類型的流動工作坊及街站形式，推廣智能廚餘回收，並會試行流動智能廚餘收集模式，收集相關運作的碳足跡及回收大數據；目標推動新界北區人口密度較低鄉村、住宅、墟市等地點的廚餘回收可持續發展，亦冀試用智慧及低碳技術收集廚餘，便利參加者及減低回收過程對環境的影響，同時也望分析試行計劃中收集到的各項回收大數據，協助未來制定更佳的回收模。

童學園
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

項目會為參與用戶提供9至10個月的流動廚餘回收服務，配合不同參加者派發合適的廚餘回收桶作每日的廚餘暫存，「電動智能廚餘回收車」亦會定時到訪指定地點，讓參加著使用車上智能回收設備回收廚餘，並紀錄參加者回收量，鼓勵參加者持續參與廚餘回收，而回收的廚餘就會轉送到O･Park 轉廢為能。

全港第一部電動智能廚餘回收車。（弘毅環保教育發展基金圖片）

另外，「電動智能廚餘回收車」也會以再生能源及廚餘種植等環保教育作為主題，設立多項教育活動及工作坊，如在車內及停車後於車身外懸掛種植架，透過廚餘堆肥種植植物；設置小型堆肥及種子換領機，讓市民換領；設有機廢棄物UpCycle 工作坊；派發由Y･Park & O･Park再生物而成的紀念品，鼓勵市民參與回收等。弘毅環保教育發展基金下周5（12日）將就項目舉行啟動禮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【季度預報】天文台料厄爾尼諾持續至明年春季　1至3月雨量維持正常至偏多
今日 16:26
【季度預報】天文台料厄爾尼諾持續至明年春季　1至3月雨量維持正常至偏多
【呼吸道疾病】張竹君預料下周進入流感高峰期　新冠活躍程度上升
今日 16:17
【呼吸道疾病】張竹君預料下周進入流感高峰期　新冠活躍程度上升

你可能感興趣

【季度預報】天文台料厄爾尼諾持續至明年春季　1至3月雨量維持正常至偏多
今日 16:26
【季度預報】天文台料厄爾尼諾持續至明年春季　1至3月雨量維持正常至偏多
【呼吸道疾病】張竹君預料下周進入流感高峰期　新冠活躍程度上升
今日 16:17
【呼吸道疾病】張竹君預料下周進入流感高峰期　新冠活躍程度上升
收集 自然保育 大數據 工作坊 垃圾徵費 北區 可持續發展

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

深圳好去處丨深圳新商場前海壹方匯開幕　設花海巨型屏幕打卡位+免費巴士直達
深圳好去處丨深圳新商場前海壹方匯開幕　設花海巨型屏幕打卡位+免費巴士直達