【垃圾徵費】團體推全港首個電動智能廚餘回收車計劃　將為北區鄉村等提供流動收集服務

▲ 全港第一部電動智能廚餘回收車。（弘毅環保教育發展基金圖片）

弘毅環保教育發展基金得到環境及自然保育基金資助，舉辦《環保基金-電動智能廚餘回收車先導計劃 (新界北區)》，項目將透過設置一部裝備「智能廚餘回收箱」的電動貨車，走訪北區不同地方，結合裝設於車上、以「再生能源」及「資源循環」作主題的多元化教育設備，提供不同類型的流動工作坊及街站形式，推廣智能廚餘回收，並會試行流動智能廚餘收集模式，收集相關運作的碳足跡及回收大數據；目標推動新界北區人口密度較低鄉村、住宅、墟市等地點的廚餘回收可持續發展，亦冀試用智慧及低碳技術收集廚餘，便利參加者及減低回收過程對環境的影響，同時也望分析試行計劃中收集到的各項回收大數據，協助未來制定更佳的回收模。

項目會為參與用戶提供9至10個月的流動廚餘回收服務，配合不同參加者派發合適的廚餘回收桶作每日的廚餘暫存，「電動智能廚餘回收車」亦會定時到訪指定地點，讓參加著使用車上智能回收設備回收廚餘，並紀錄參加者回收量，鼓勵參加者持續參與廚餘回收，而回收的廚餘就會轉送到O･Park 轉廢為能。

▲ 全港第一部電動智能廚餘回收車。（弘毅環保教育發展基金圖片）

另外，「電動智能廚餘回收車」也會以再生能源及廚餘種植等環保教育作為主題，設立多項教育活動及工作坊，如在車內及停車後於車身外懸掛種植架，透過廚餘堆肥種植植物；設置小型堆肥及種子換領機，讓市民換領；設有機廢棄物UpCycle 工作坊；派發由Y･Park & O･Park再生物而成的紀念品，鼓勵市民參與回收等。弘毅環保教育發展基金下周5（12日）將就項目舉行啟動禮。

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責任編輯：黃小冰