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【過渡房屋】東華三院流浮山過渡屋今動土　提供逾1,200伙大部分設露台

社會 16:24 2024/01/04

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過渡性房屋「流浮．東寓」預計提供約1,233伙，幾乎每戶均有露台。（王韻青攝）

東華三院位於元朗流浮山的過渡性房屋「流浮．東寓」，預計設兩幢、約樓高4至5層的住宅樓宇，合共提供約1,233伙，幾乎每戶均有露台。項目採用組裝合成法興建，預計最快今年第四季竣工，申請詳情和租金稍後公布。房屋局局長何永賢今日（4日）出席動土儀式時指，相信項目能大幅改善劏房戶生活環境，「居民會生活得好開心」。

即睇示範單位：

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「流浮．東寓」位於元朗流浮山深灣路，鄰近海鮮海味街和豪宅深灣畔，背靠后海灣，是東華三院第3個同時統籌、興建和營運的過渡性房屋項目，由新世界發展有限公司借出土地。項目計劃興建兩幢約4至5層高、配備升降機的住宅樓宇，共提供約1,233伙，包括1,123個1至2人單位、108個3至4人單位和2個無障礙單位，料共可容納近2,800人。

單位配置方面，除無障礙單位外，所有單位均設長形小露台，令單位更開揚舒適，住戶有空間「唞唞氣」、晾衫和擺雜物。1至2人單位實用面積約165平方呎，可擺放一張單人床、小型電視櫃和餐桌，並設使用電磁爐的開放式廚房，廁所則為明廁，但並非乾濕分離；3至4人單位和無障礙單位的實用面積，分別為約302平方呎及約331平方呎。

另大樓配備升降機；區内將設有機農莊、讀書角、球場及多用途活動室等休閒設施；東華三院亦會安排團隊提供多方面綜合支援服務，包括流動醫療服務、社工團隊支援、教育培訓、就業支援等。

至於區內交通，東華三院主席韋浩文指，2分鐘步程即可乘搭港鐵接駛巴士，前往天水圍和元朗港鐵站，或乘坐綠色專線小巴來往元朗市中心。房屋局高級項目經理謝德明補充，由於項目較遠離市區，營運方正探討改善交通配套，局方亦跟運輸署研究作適當交通安排，以方便住戶出入。

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房屋局局長何永賢稱，相信住戶明年農曆新年便可在新居過年，又形容項目鄰近巴士站，方便出入，且單位設小露台，能大幅改善劏房戶生活環境，相信居民會生活得好開心。她又提到，過渡屋申請平台「住得易」自去年9月推出，已收到近1.2萬宗申請，證明很多市民對過渡屋有需求，期望項目一落成就即時住滿人。

房屋局高級項目經理謝德明補充，項目申請資格與一般過渡屋看齊，甲乙類租戶比例維持8:2，但接受東華三院申請放寬至5:5。至於會否擔心市民寧願等待數年後落成的簡約公屋，影響項目入住率，謝德明強調不擔心，形容簡約公屋始終剛剛開始，但項目最快年底便落成。

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記者：梁薾心

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