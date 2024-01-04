【過渡房屋】東華三院流浮山過渡性屋項目動土　提供逾1200伙

▲ 房屋局局長何永賢。（資料圖片）

東華三院位於元朗流浮山的過渡性房屋「流浮．東寓」，預計設兩幢約樓高4至5層，合共提供約1,233伙，幾乎每戶均有露台。項目採用組裝合成法興建，預計最快今年第四季竣工，申請詳情和租金稍後公布。房屋局局長何永賢今日（4日）出席動土儀式時指，相信項目能大幅改善劏房戶生活環境，「居民會生活得好開心」。

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「流浮．東寓」東華三院第3個同時統籌、興建和營運的過渡性房屋項目，位於元朗流浮山深灣路，鄰近海鮮海味街和豪宅深灣畔，背靠后海灣，預計兩幢約樓高4至5層，合共提供約1,233伙，包括1,123個1至2人單位、108個3至4人單位和2個無障礙單位，料共可容納近2,800人。

除無障礙單位外，所有單位均設有小露台，其中1至2人單位約165平方呎，可擺放一張單人床、小型電視櫃和餐桌，並設使用電磁爐的開放式廚房，廁所則為明廁，但並非乾濕分離。至於3至4人單位約302平方呎；無障礙單位則約333平方呎。

另大樓配備升降機，區内亦將設有機農莊、讀書角、球場及多用途活動室等休閒設施。

東華三院主席韋浩文指，區內交通網絡完善，2分鐘步程即可乘搭港鐵接駛巴士連接天水圍和元朗港鐵站，或乘坐綠色專線小巴來往元朗市中心。東華三院亦將安排物業管理團隊，打造清潔安全社區，並提供多方面綜合支援服務，包括流動醫療服務、社工團隊支援、教育培訓、就業支援等。

房屋局局長何永賢稱，相信住戶明年農曆新年便可在此過年，又形容項目鄰近巴士站，方便出入，且單位設小露台，能大幅改善劏房戶生活環境，相信居民會生活得好開心。

她又稱，局方過渡性房屋申請平台至今已收到近1.2萬個申請，證明有很多市民對過渡屋有需求，期望項目一落成就即時住滿人。

房屋局高級項目經理謝德明補充，項目申請資格與一般過渡屋看齊，甲乙類租戶比例維持8:2，但接受東華三院申請放寬至5:5。

被問及項目遠離市區，會否提供交通配套，他指，東華三院正就相關方面作探討，亦正跟運輸署研究作出適當交通安排，以方便居民出入。

至於會否擔心市民寧願等待數年後落成的簡約公屋，影響項目入住率，謝德明強調不擔心，形容簡約公屋始終剛剛開始，但項目最快年底便落成。

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記者：梁薾心