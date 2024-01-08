精子捐贈｜誕180名子女遍全球　赴各國「親身」捐精15年　51歲離婚男呻難交女友

「捐精男」15年擁逾百名子女！英國一名51歲男子過去15年向不能自然懷孕的女士捐精，即使已婚仍會經常「親身上陣」，曾與逾200名女士發生關係，至今已擁有180名子女，現已離婚的他抱怨「捐精」令他難以結交另一半。

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據英國《太陽報》報道，51歲男子Joe（化名）自2009年開始捐精，他指女方通常會透過Facebook、Instagram或電郵與他聯絡，然後根據對方的月經情況約見，「將月經開始日期放入計算器中，然後確定見面日期，並準確討論她們想要如何進行」。

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為了捐精，Joe曾遠赴美國、阿根廷、意大利、新加坡、菲律賓，主要透過「部分性交」、即沒有親吻或擁抱的性交並讓對方懷孕，當中不會收取任何報酬。他形容對部分人而言，自然授精是最有效的方法，但有些有另一半的人覺得這可能會帶來麻煩，故選擇進行人工授精，

「我幫助英國各地的人們，現時有數名懷孕的女士，我透過快遞將精子寄給她們，所以我在沒見面的情況下就讓她們懷孕了。」

擁180名子女

Joe自稱是「北方天使」，渴望幫助女性建立家庭，以及協助無法自然受孕的女性實現生育夢。至今他曾與200多名女性發生關係，擁有約180名「子女」。他曾與60多名子女碰面，有些小孩每天都會見到，有些則經常透過WhatsApp交談，每年會跟約10名小孩相見。

捐精難交女友

然而捐精期間他是有婦之夫，直至6年前離婚後一直單身，Joe抱怨現時難以結交女友，只因部分女性對其捐精行為感到反感，

「很難找到一個能忍受這種生活方式的人，會讓另一半非常嫉妒。女人希望男人全心全意地照顧小孩，而我有很多小孩。」

據報根據英國國民醫療服務體系（NHS）數據，當地有7分之1夫婦面對生育困難，由於精子捐贈者短缺，而私人診所的費用高昂，使用捐贈精子的單次人工授精（AI）達2,000英鎊（約2萬港元），體外受精（IVF）則達7,000英鎊（約7萬港元），促使不少女性透過社交媒體尋求幫助，其中一名24歲女子Bailey Ennis因渴望成為母親，便在網上尋找精子捐贈者，於2021年9月接受人工授精並成功懷孕，10個月後順利誕下兒子。

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