【人文科技】中大學者黃錦輝發表約250篇科普論文　奪聖方濟各人文科技獎　

▲ （左四）美國杜克大學講座教授毛里齊奧‧福特、（左五）中大工程學院教授兼副院長黃錦輝。（受訪者提供）

為表揚對發展人文科技作出貢獻的學者，明愛專上學院葉應桃李如意人文及語言學院今（4日）舉辦第2屆聖方濟各人文科技獎頒獎禮，包括中大工程學院教授兼副院長黃錦輝在推動亞洲自然語言處理研究及香港科學普及上具傑出貢獻，而在語言範疇方面獲獎，並獲頒15,000美元獎金。

中文大學工程學院教授兼副院長黃錦輝作為國際知名的自然語言處理研究者，以及計算語言學協會資深會員及香港工業專業驗證局榮譽院士，已發表約250篇科普論文，並出版多部科普書籍，因此是次獲得人文科技獎（語言範疇），以表揚他在自然語言處理、推動亞洲自然語言處理研究及香港科學普及的傑出貢獻。他亦早於2011年獲政府頒授榮譽勳章，表揚他對香港信息通訊科技發展的貢獻。

美國杜克大學威廉和蘇·格羅斯古典研究、藝術、藝術史和視覺研究講座教授毛里齊奧‧福特亦獲人文科技獎（文化範疇），他是數位考古學的先驅，畢生致力於數位考古學研究，使用新的數位方法研究考古學、藝術、藝術史和人文學科，有莫大貢獻。

另外，城市大學教授許煜作為科技哲學的領先學者，著述影響全球，則獲頒嘉許狀（文化範疇），以表揚他對當代生活及社會的文化及生態思考作出的重要貢獻。他以科技批判性的哲學反思以及宇宙技術和技術多樣性概念而聞名於世，其著作甚至被翻譯成多國文字，包括法語、德語、意大利文、西班牙文、波蘭語、挪威語、捷克語、俄語、日語、韓語及中文。

聖方濟各人文科技獎為全球首個人文科技獎，以表揚在發展人文科技方面作出超卓貢獻，並促進世人福祉的個人或機構；大會會向人文科技獎得獎者頒發15,000美元獎金、獎座及證書；至於獲頒嘉許狀則可獲5,000美元獎金及證書。香港作為人文科技研究中心，盼透過該獎項將人文科技推廣至國際層面。

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責任編輯：梁凱婷