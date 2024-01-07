緣牽一線｜日本情侶25年前一齊見報 3度重遇終拉埋天窗

很多人相信緣份是上天的安排，近日日本有一新婚夫婦，兩人1年前結識後發現原來兩人從小就開始不同形式的交集，更早在出生時齊齊見報，之後兩人相處後更覺得非常和諧，雖然拍拖時他們聚少離多，但最終於今年共諧連理，兩人於婚禮中更展示他們25年前被刊登於同一版的報紙，令人感到他們真是緣牽一線。

據外媒報道，日本帶廣市一對年輕夫婦，25歲的新郎大泉拓途是自衛隊官員，而大他一年的妻子加藤沙綾則從事文職工作，兩人認識後竟發現他們早於25年前(1999年2月22日)齊齊出現在日本傳媒《十勝每日新聞》專欄「我的寶寶」的版面，而他們的母親為紀念子女見報更分別將剪報保留，大泉的母親甚至大讚旁邊的加藤沙綾名字可愛，其後將2年後出生的女兒也取名「大泉沙綾」。

最新影片推介

於相遇的酒店舉辦婚禮

除了同時見報，兩人還有3次重遇的巧合經歷。加藤4歲時與家人在清水町的溫泉遊玩，期間聽到有人呼喚妹妹「沙綾」的名字，由於名字罕見，加藤家上前了解，得悉對方是大泉一家，但雙方未留下聯絡方式。約15年後，大泉與加藤巧合於北海道同一酒店打工，大泉見到加藤的名牌，因「沙綾」的名字而上前搭訕，終於確認對方就是曾一同見報的「加藤沙綾」。2年後，二人再於成人禮相遇並拍照留念，大泉主動邀請加藤約會並交換ig，開始互通消息。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2人於2022年10月開始交往，大泉因為從事自衛隊經常赴外地工作，每逢周末就返帶廣市與女友約會，他們雖然聚少離多，但心意相通性格相合。去年5月，大泉向女友求婚成功，於12月23日在高中時一同打工的北海道酒店舉辦婚禮，並於婚宴上展示25年前兩人的剪報，見證他們奇妙的愛情故事。加藤指一般的記憶易被遺忘，但有實體的剪報令她重溫與大泉的相遇緣份，更是刻骨銘心，他們認為能同時登上報紙，證明2人是「注定要走在一起」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳